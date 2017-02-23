Mahkemenin serbest bıraktığı kundakçı adliye çıkışında konuştu: Sadece vatan duygularıyla, içimden geldiği şekilde...

Arzu KAYA/İSTANBUL, () Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemeden serbest bırakıldıktan sonra adliye önünde konuştu. Aligül kundaklamayla ilgili olarak "Ben oraya alkollü falan gitmedim. Sadece vatan duygularıyla, içimden geldiği şekilde devam ettim" diye konuştu.

"DUYGULARIMA YENİK DÜŞTÜM"

Olaya ilişkin dün akşam gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Mehmet Ali Aligül Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde pişman olduğunu suçlamayı kabul ettiğini belirterek, "Amacım birine zarar vermek yada binayı yakmak değildi. Sadece binanın dış kısmında bulunan kış bahçesi tarzındaki saçaklı bölümü yaktım. Duygularıma yenik düştüm" dediği öğrenildi.



"İSTESEYDİM TÜM BİNAYI YAKABİLİRDİM"

Müjdat Gezen'i tanımadığını söylediği öğrenilen şüphelinin, "Herhangi bir husumetim yoktur. TV programında Abdülhamithan'ın torunu olan Esma Hatun için söylemiş olduğu çirkin söyleminden dolayı bu suçu işledim. İsteseydim tüm binayı yakabilirdim ancak binanın yan kısmında brandalı bölümü yaktım" dediği kaydedildi.



TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından şüpheli, "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANDI, SERBEST KALDI

Hakimlik, Mehmet Ali Aligül' ün "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklanma istemiyle sevk edildiğini ancak şüphelinin sabit ikametgah sahibi oluşu, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmamasını gerekçe göstererek tutuklanma talebinin reddine karar verdi. Serbest kalan şüpheli için haftada bir gün karakola imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.



"AYYAŞ BİRİ YAKTI DİYORLAR, ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Serbest kalmasının ardından adliye bahçesinde gazetecilere konuşan Mehmet Ali Aligül , yaptığı eylemin Müjdat Gezen'in Abdülhamid Han'ın torunu ile ilgili söyledikleriyle ilgili olduğunu belirterek, "Referandumla herhangi bir sıkıntısı yoktur. Ben oraya alkollü falan gitmedim. Sadece vatan duygularıyla, içimden geldiği şekilde devam ettim. Abdülhamid hepimiz için, bu ülke için bir şeyler yaptı. Benim hakkımda kendisi gibi ayyaş biri yaktı diyorlar. Öyle bir şey yok. Ben hayatımda alkol almadım, herhangi bir örgüte mensup değilim" dedi.

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