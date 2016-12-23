Mahkemenin Keşan’daki hava kirliliği ile ilgili ret kararına itiraz

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),() - EDİRNE'nin Keşan İlçesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun yüzde 1.6 kükürt oranına sahip kömürün 1 yıl daha yakılması kararının iptali için açtığı davada Edirne İdare Mahkemesi'nin ret kararı vermesi üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Türkiye'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan ve doğalgaz gelmeyen Keşan İlçesi'nde hava kirliliğinin önlenmesi için 5 bin 600 ve üzeri kalorideki, en fazla yüzde 1.6 kükürt oranına sahip ithal kömürün yakılması yönünde 12 Nisan 2016 tarihinde alınan karar, İl Mahalli Çevre Kurulu'nca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yoksullara dağıtılacak yerli kömürün belirlenen kriterlere uymadığı gerekçe gösterilerek, 1 yıl ertelendi.

Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun yeni kararıyla ilgili geçen Ekim ayında Edirne İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Edirne İdari Mahkemesi, 'idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının oluşmadığı' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

MAHKEME KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Necmettin Baygül, bunun üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne kararı itiraz ettiklerini açıkladı. Baygül, “Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak Keşan’da yaşayan 65 bin yurttaşımıza karşı sorumluyuz. Bu sorumluluk çerçevesinde gerek merkezi, gerekse yerel yönetimlerce alınan karar ve uygulamalarda toplum yararı içeren, içermeyen konuları halkın gündemine taşıyıp, toplum yararına toplumsal baskı gücü oluşturulması ile yükümlü olduğumuz gerçeğinden hareketle Edirne İdare Mahkemesi’nin 65 bin insanın sağlığını doğrudan ilgilendiren bir konunun ‘telafisi imkansız zarara yol açmadığı’ şeklindeki gerekçesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle Edirne İdare Mahkemesi’nin ret kararını İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ettik. Dava dilekçemizi mahkemeye teslim ettik" dedi.

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