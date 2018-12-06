Mahkemenin 3 kez iptal ettiği 'ÇED olumlu' kararı 4'üncü kez verildi

İZMİR'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren termik santralin genişletilmesi talebi doğrultusunda, 2010, 2016 ve 2017 yıllarında verilen 'Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararları, çevrecilerin açtığı davalarda iptal edildi. Son mahkeme kararının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4'üncü kez 'ÇED olumlu' kararı verildi. Bölge halkı, bu kararı da yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Aliağa'ya bağlı kırsal Horozgediği Mahallesi sınırlarında, Hayatlıdere Mevkisi'nde, İzmir Demirçelik Sanayi A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan arazi üzerindeki İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin termik santraline ek olarak ithal kömüre dayalı ikinci santralin yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 17 Haziran 2010'da verilen 'ÇED olumlu' kararı, halk ile çevre belediyelerin yetkililerinin tepkisini çekti. Santralin kül ve dumanından olumsuz etkilenecekleri gerekçesiyle Foça Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği, bölgede oturanlarla birlikte yargıya başvurdu. 'ÇED olumlu' kararı, İzmir 2'nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Aynı santral için 2016 yılında ikinci kez verilen 'ÇED olumlu' kararı da İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nce bir kez daha iptal edildi.

4'ÜNCÜ İZİN HEMEN GELDİ

İdare mahkemelerince daha önce iki kez verilen iptal kararına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aynı santral için bu kez de 22 Mart 2017'de 'ÇED olumlu' kararı verildi. İlk iki kararla sevinen bölge sakinleri ile çevreciler, 3'üncü kez hukuk mücadelesi başlattı. İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemece termik santral için verilen bu karar da iptal edildi. Kararın gerekçesinde, 'Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında hazırlanan raporlar ve Danıştay 14'üncü Dairesi'nin 25.09.2017 tarihli onama kararı birlikte değerlendirildiğinde, atık depolama alanının merkezine üç kilometreden daha az mesafede 25 dekardan büyük zeytinlik alanın bulunduğu, bu nedenle söz konusu tesise ait atık depolama alanının konumunun 'Zeytinciliğin Islahı', 'Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'una aykırılık gösterdiği sonucuna varıldığından, proje için verilen ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır' denildi.

Mahkemenin üçüncü kez verdiği iptal kararından hemen sonra ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 4'üncü kez 'ÇED olumlu' kararı verdiği öğrenildi. Karara tepki gösteren bölge halkı, konuyu bir kez daha yargıya taşıyacaklarını ifade etti.



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