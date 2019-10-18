Mahkemeden Booking.com kararı (2)

Özden ATİK / İstanbul, - TÜRKİYE'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan Booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek Booking'in haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi. Mahkeme, Booking.com'un haksız rekabete neden olan sözleşmedeki aykırılıkları gidermesi halinde ihtiyati tedbirin kaldırılmasına da hükmetti. 500 bin TL teminat yatırması halinde www.booking.com'a erişilebilecek.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki duruşma, davacı TÜRSAB avukatları ile davalı Booking.com avukatları katıldı. Hakim Ebubekir Uslu, taraflarına ihtiyati tedbir kararına karşı son diyeceklerini sordu.

BOOKİNG AVUKATLARI DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Davacı TÜRSAB avukatları, davanın kabülünü talep ettiler. Davalı Booking avukatları ise davanın reddini talep etti. Davaya katılanlardan Ramada'nın avukatı, "İhtiyati tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz. 2.5 yıl süren tedbir nedeniyle müvekkilim otelin zararı 2 milyon euro'dan fazladır" dedi. Otel İmbat A.Ş. ve Oden İnş. avukatları ise ihtiyati tedbirin kaldırılmasını, davanın reddini ve tedbir nedeniyle uğradıkları zararlara ilişkin yasal haklarını saklı tuttuklarını belirttiler.

MAHKEME: HAKSIZ REKABET OLUŞTU

Mahkeme, davayı kabul ederek haksız rekabetin oluştuğuna karar verdi. Davalı Booking.com'un faaliyetlerinin "Seyahat acenteliği" faaliyeti olduğunu tespitine karar veren mahkeme, davalıların vergi ödemeyerek, iş yeri açmak için gerekli izinleri almayarak "Dijital ve sabit işyeri" açma yoluyla faaliyette bulunarak ve idari ve hukuki denetimlerden kaçınarak denetlenmelerini engellemek suretiyle iş şartlarına uymadığına hükmetti.

"EN İYİ FİYAT" REKLAMLARI KALDIRILACAK

Davalı Booking.com'un otellerle imzalamış olduğu sözleşmelerde, "En iyi fiyat garantisi" "Minimum tahsisat", "Geniş MFN", "Fiyat Kontenjan Paritesi"ne ilişkin haksız rekabete neden olan hükümlerin sözleşmelerden çıkarılmasına karar verdi. www.booking.com adresli internet sitesinden "En iyi fiyat" , "En düşük fiyat" ve benzeri şekilde haksız rekabete neden olan reklamların kaldırılmasına ve tüm online uygulamalardan da kaldırılmasına hükmedildi. Mahkeme, davalıların faaliyetlerinin "Seyahat acenteciliği" olduğundan idari yaptırımların uygulanması için karar örneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderilmesine de hükmetti.

500 BİN TL TEMİNAT YATIRILIRSA BOOKİNG.COM'A YENİDEN ERİŞİLEBİLECEK

Mahkeme, TÜRSAB tarafından 500 bin TL teminat yatırılarak booking.com internet adresinin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbirin ise "haksız rekabete neden olan eylemlerin faaliyetin tamamen sonlandırılmasını gerektirecek nitelikte olmaması, haksız rekabete neden olan aykırılıkların giderilmesi yoluyla engellenebileceği gözetilerek ölçülülük ilkesi gereğince davalı Booking.com tarafından mahkeme kasasına 500 bin TL nakdi teminatın veya kesin-süresiz teminat mektubunun yatırılması halinde ihtiyati tedbirin kaldırılmasına da hükmetti. Tarafların, bu karara iki hafta içerisinde istinafa itiraz hakları bulunuyor.