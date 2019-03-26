Mahkeme kararı, 331 gündür nöbet tutan Karağızlıları sevindirdi

BURSA'nın Büyükorhan ilçesi Karaağız Mahallesi'nde yapılması planlanan biyokütle enerji santralinin iptali istemiyle açılan 3 ayrı davadan ikincisinde de yürütmeyi durdurma kararı çıkması, mahallede sevinçle karşılandı. Mahalleli, yapı ruhsatı için açtıkları davadan da umutlu olduklarını söyledi.Büyükorhan ilçesi Karaağız Mahallesi'nde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan mahalle sakinleri, hem sahada, hem de hukuki alanda mücadelelerini sürdürüyor. Santral inşaatının başlamaması için bölgede 24 saat nöbet tutan mahalleli, açılan davalardan da sonuç almaya başladı. Daha önce Bursa 3. İdare Mahkemesi'nde açılan davada, Toprak Koruma Kurulu’nun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Mahalleliye bir sevindirici haber de Bursa 2. İdare Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, imar planı değişiklikleriyle ilgili de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yapı ruhsatı iptal davası da devam ediyor.Bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, kararın ardından santral kurulmak istenen alanda 331 gündür nöbet tutan mahalle sakinlerini ziyaret etti. Burada, mahalleli adına konuşan Karaağız Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mesut Korkmaz, tek geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu belirtti. Korkmaz, ''Aylardır nöbet tutarak kurulmak istenen santrale karşı direnmekteyiz. Köyümüzün havası temiz, çevresi ormanlarla kaplı. Biz bu güzelliği korumak için mücadele ediyoruz. Santralin yapılmaması için sonuna kadar çabalayacağız. Nöbet tutarken, hukuki mücadelemizi de ihmal etmedik. Açtığımız 3 davanın şu ana kadar 2'si bizim lehimize sonuçlandı. İki davada da yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Mahkeme kararında, yöre halkının tarım ve hayvancılık yaptığını, santralin bunları olumsuz etkileyeceğini, santral kurulursa su bulmakta sıkıntılar yaşanacağını, bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceği yer aldı. Biz burada çocuklarımızın geleceğini savunuyoruz. Karaağızlılar olarak verdiğimiz haklı mücadele, yargı kararlarıyla karşılık buldu. Mahkemelerin bu projenin iptaline de karar vereceğini düşünüyoruz. Hukuka ve yasalara sonuna kadar bağlıyız'' dedi.

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