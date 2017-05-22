Mahkeme geri gönderdi, iddianamenin sahibi savcılık itiraz etti; son söz üst mahkemenin

Özden ATİK / İSTANBUL, () ARALARINDA FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 86 sanığa yönelik iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce savcılığa iade edildi. Ancak savcılık, mahkemenin iade kararına itirazda bulundu. Son söz üst mahkemenin.

FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın da sanıkları arasında bulunduğu 120 sayfalık iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelendi. Mahkeme 3'ü firari, 30'u tutuklu toplam 86 sanıklı iddianameyi, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa iade etti. Ancak savcılık da mahkemenin iade kararına itirazda bulundu. Savcılık, iddianamenin delillerle yeterli şekilde irtibatlandırıldığını ve iadenin usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek iade kararına itiraz etti. İtirazı üst mahkeme değerlendirecek.

KAVURMACI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, Rıza Nur Meral ve Mustafa Muhammet Günay hakkında "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve TBMM'yi ve Hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu bazı iş adamlarının "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunması üzerine nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 4 Mayıs'ta tahliyesine karar verilmişti.