Mahkeme, belediyenin ürün alım stratejisini hatalı buldu

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, belediye şirketi Belmar bünyesinde çalışırken, ekonomik gerekçelerle işten çıkarılan 18 işçiden 7'si, işe iade davası açıp, kazandı. Belediye ve şirketin temyiz için başvurduğu İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Hukuk Dairesi, işletmenin mali zararının işçi ücret maliyetlerinden ziyade, ürün alım satım stratejilerindeki hatalardan kaynaklandığı belirterek işçiler lehine karar verdi.

Kiraz Belediyesi'ne ait Belmar Limited Şirketi bünyesinde çalışırken ekonomik gerekçelerle iş akitlerine son verilen 18 işçiden Barış Gök, Hasan Keser, Özgür Yasin Kabakoğlu, Serpil Tekbıçak, Yavuz Akdemir, Ayhan Özdeveci ve Metin Kerem, işe iade talebiyle dava açtı. Kiraz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme işçiler lehine karar verdi. 7 işçinin işe iadesine hükmedildi. Ancak Kiraz Belediyesi ile Belmar Limited Şirketi, kararın temyizi için başvuruda bulundu.

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Hukuk Dairesi, belediye ve şirket tarafından yapılan istinaf başvurusunu esastan reddetti. Mahkeme, belediyenin; 'işçilerin ekonomik nedenlerden dolayı işten çıkarıldığı, mevcut zararın giderilmesi için işçilerin işlerine son verildiği' savunmasını yeterli bulmadı. Kararda, işletmenin mali zararının işçi ücret maliyetlerinden ziyade, ürün alım satım stratejilerindeki hatalardan kaynaklandığı belirtildi. Kararda ayrıca, şirket yönetimince 18 işçinin işten çıkarılmasına karar verildiği, bu kişilerin objektif kriterler gözetilerek seçildiği ispatlanamadığı gibi, davacının işçileri bir başka pozisyonda neden görevlendirmediği konusunun da izah edilemediği görüşüne yer verildi.

BELEDİYEYE İHTARNAME ÇEKİLDİ

İşçilerin avukatı Esin Doğan Metin, işe iade kararının netleşmesinin ardından belediyeye ihtarname çektiklerini söyledi. Metin, "Belediye ve şirketten müvekkillerimizin işe başlamalarını istedik. Yaklaşık 2 yıldır bu kişiler işsiz. Gerçekten de mağdur durumdalar. Belediye şirketinin, işçileri işe başlatmak için 1 aylık yasal süresi vardı ve bu süre doldu. Personelin mağduriyetleri ciddi anlamda devam ediyor. Bu insanların da eve ekmek götürmesi gerekiyor. Belediye bu işçileri işe başlatmaz ise 4 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ödemesi gerekiyor" dedi.

İşçilerin çalışırken de maaşlarının bir kısmını alamadıklarını ileri süren Esin Doğan Metin, şunları söyledi:

"İşçilere düzensiz maaş ödemeleri söz konusu. Bu işçileri, normalde hayatın olağan akışına aykırı şekilde bir çalıştırma söz konusu. 'Dayanın eleman alınacak, düzelteceğiz' diyorlar. Saat 07.00'de çalışmaya başlayan işçiler, gece saat 01.00'e kadar çalışmayı sürdürmüş. Yoğun şekilde çalıştıkları halde karşılığını alamamışlar. Belediye, işe almaz veya yasal olarak ödenmesi gereken ücretleri ödemezlerse eğer, o zaman icra takibi başlatacağız."

Şirket yetkilileri ise işçileri arayarak görüşmeye çağırdı. Davayı kazanan işçilerin durumu, 11 Haziran Pazartesi günü netleşecek.



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