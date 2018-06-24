Mahir Ünal'ın sandığından Erdoğan ve AK Parti çıktı

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın sandığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti birinci çıktı.

Kahramanmaraş'ta, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oyların sayımına geçildi. 2 bin 407 sandıkta 738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu kentte sandıkların açılmasıyla birlikte oylar görevliler ve müşahitlerin önünde sayılmaya başladı. Bu sandıklardan biri olan Yaşar Gölcü İlkokulu'ndaki Mahir Ünal'ın oy kullandığı 2072 nolu sandıkta kayıtlı 375 seçmenin 349'u oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 344 geçerli oyun 295'ini AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31'ini CHP'nin adayı Muharrem İnce, 10'unu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 7'sini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 1'ini ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Milletvekilliği seçimlerinde ise geçerli 345 oyun 241'ini AK Parti, 57'sini MHP, 21'ini İYİ Parti, 12'sini Saadet Partisi, 7'sini CHP, 4'ünü HDP aldı. 3 oy ise Cumhur İttifakı'na çıktı. 4 oy geçersiz sayıldı.



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