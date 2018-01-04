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Mahir Ünal : ABD'nin ambargo kararının bağlayıcı bir hükmü yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter'dan yaptığı açıklamada,  ABD'nin tek taraflı ambargo kararının ne Türkiye için ne de başka devletler için bağlayıcı bir hükmü olmadığını açıkladı. 

Mahir Ünal : ABD'nin ambargo kararının bağlayıcı bir hükmü yoktur

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter'dan yaptığı açıklamada,  ABD'nin tek taraflı ambargo kararının ne Türkiye için ne de başka devletler için bağlayıcı bir hükmü olmadığını açıkladı. 

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklaması şöyle; " ABD'de kurulan ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan kumpas davasından çıkan karar, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir, bir hukuk faciasıdır ve yok hükmündedir. ABD'de bir çadır mahkeme tarafından yürütülen bu dava; hakimi, savcısı, tanığı ve delilleriyle tamamen FETÖ’nün bir tiyatrosudur. Dava, içerideki gayrı milli unsurların da bir kez daha açığa çıkması bakımından turnusol vazifesi görmüştür.? Türkiye kendisini bağlayıcı olan BM’nin ambargo kararlarına riayet etmiştir. ABD’nin tek taraflı ambargo kararının ise ne Türkiye için ne de başka devletler için bağlayıcı bir hükmü yoktur. Türkiye egemen bir devlettir. Bunun gereklerini de yerine getirmeye muktedirdir. Dün ulusal ölçekte gerçekleştirilmeye çalışılan 17-25 Aralık Yargı Darbesi'nin siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve CHP'sinin bugün 17-25'in küresel versiyonunda yine Türkiye aleyhinde işlevsel bir aparat olarak kullanıldığını görüyor ve bu hususta da takdiri yüce milletimize bırakıyoruz."

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