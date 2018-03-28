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Mahallenin 'Kebapçı bacısı', erkek ustalara rakip oldu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR merkez Sur ilçesindeki evleri hendek-barikat operasyonları sırasında yıkıldığı için Kayapınar ilçesinde kiraladıkları evde kalan 2 çocuk annesi Hediye Baran (42), aile bütçesine katkıda bulunmak için...

Mahallenin 'Kebapçı bacısı', erkek ustalara rakip oldu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR merkez Sur ilçesindeki evleri hendek-barikat operasyonları sırasında yıkıldığı için Kayapınar ilçesinde kiraladıkları evde kalan 2 çocuk annesi Hediye Baran (42), aile bütçesine katkıda bulunmak için kebapçılık yapmaya başladı. Kiraladığı işyerinde kilo işi kebap pişirip satan ve mahalleli tarafından, 'Kebapçı bacı’ olarak anılmaya başlanan Baran, işini büyütmek, şiddet gören kadınları da bulup, yanında çalıştırmak istediğini söyledi.
​Merkez Sur ilçesinde 2016 yılında yaşanan çatışmalar nedeniyle göç eden ailelerden biri olan Hediye Baran, ailesinin geçimine katkı sağlamak amacıyla Kayapınar ilçesinde oturduğu evin karşısında dükkan kiralayıp, kebapçılık yapmaya başladı. Ailesinin ve komşularının da destek verdiği Hediye Baran, siparişlere yetişemez oldu. Mahallenin kebapçı bacısı olarak anılan Hediye Baran'ın tek hayali ise ileriki zamanlarda bütün çalışanlarının kadın olduğu bir işyeri açıp, aynı zamanda şiddet mağduru kadınları da istihdam etmek.
'HAYALİM ŞİDDET GÖREN KADINLARA İŞ İMKANI SAĞLAMAK'
işini severek yaptığını söyleyen Hediye Baran, başarılı olmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi. Baran, “Ayaklarının üzerinde durmak ve daha güzel işler yapmak isterdim, ama imkanlar elverişli değil. Hiç boş durmayı sevmiyorum. Sürekli bir şeyler üretmek istiyorum. Kadınlar da iş yapsın. Kendi çabalarıyla bir işyeri açsınlar ya da farklı işler yapsınlar, korkmasınlar. Aile ve eşleri izin vermese bile bunu aşsınlar, uğraşsınlar. Daha büyük bir yer isterim. Çalışanların hepsi kadın olsa ve ayrıca şiddet gören kadınları da bulup iş imkanı sağlamak isterim. Bunlar güzel şeyler ama gücüm yetmiyor. Ama hayalim bu, onu da yapacağım. Günlük kazancım değişiyor. Mahalledeki erkekler ve müşterilerim sahipleniyor, sanki kardeşleriyim. Bazen fazla bile veriyorlar, moral olsun diye, tepkileri çok güzel" dedi.
'KADINLARIN ÖNÜ AÇILSIN EN İYİSİNİ YAPARLAR'
Mahalleliden Hüseyin Andıç ise, kadının kebap yapımının farklı olduğunu ve sürekli burada yemek yemeyi tercih ettiklerini ifade etti. Andıç, “Daha lezzetli oluyor. Kadınların yaptığı yemek kötü olmaz. Bu işi sadece erkekler yapmaz. Kadınlar daha iyi yapıyor, hatta en iyisini onlar yapar. Yeter ki kadınların önü açılsın" diye konuştu.

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