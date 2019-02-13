Mahallelinin istemediği 9 yavru köpek sıcak yuva bekliyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, () - İZMİR'in Buca ilçesinde, sokak köpeği, inşaat halindeki binada 9 yavru dünyaya getirdi. Bazı mahalle sakinlerinin, yavruların burada barınmasını istememesi üzerine sosyal medyadan 5 haftalık yavruların sahiplenilmesi çağrısı yapıldı.

Buca'nın Efeler Mahallesi'nde yaşayan ve bazı mahalle sakinleri tarafından beslenen sokak köpeği, daha önce kısırlaştırılmadığı için inşaat halindeki binanın içinde 11 yavru dünyaya getirdi, ancak 2'si telef oldu. Yavruları bulan mahalle sakinleri Ayşegül Lüy ve Özlem Öztürk Bulsoy, anne ile yavruların bakımını üstlendi ve hayvanları beslemeye başladı. Bazı mahalle sakinleri de anne köpek çok fazla havladığı için rahatsız olduklarını belirtip, belediyeye şikayet edeceklerini söyledi. Bunun üzerine çözüm arayan Ayşegül Lüy, sosyal medyadan paylaşım yaparak, 5 haftalık yavru köpeklerin sahiplenilmesi çağrısında bulundu.

'YUVA BULAMAZLARSA MAHALLEDE BARINAMAYACAKLAR'

Anne köpek ve yavrularını, doğumun gerçekleştiği inşaatın sahibiyle anlaşıp, geçici olarak buradaki güvenlik kulübesine yerleştiren Seferihisar Hayvan Hakları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan, "Bu gibi durumlarda mahallelinin en büyük sıkıntısı 'Yavrular büyüyünce burada mı kalacak?' oluyor. Bu sebeple bir köpek doğurunca anne ve bebeklerini kimse istemez, başlarına kalacak sanırlar. Sanki doğum yapmak o köpeğin suçuymuş gibi. Bu olayda da mahalleli hemen 'Belediyeyi arayalım, bebekleri aldıralım' derdine düştü. Oysa hiçbir belediye barınağında yavru yaşayamaz. Çünkü doğal yaşam yerleri değildir, hemen hasta olurlar ve ölürler. Buna bakımsızlık da eklenince hiç şansları olmaz. Yavrular barınağa gitmeden, sahiplendirme için sosyal medya hesaplarımızdan yardım istedik. Emzirme dönemi biter bitmez de anneyi kısırlaştıracağız" diye konuştu.

Anne köpek ve yavrularını kendi imkanlarıyla geçici olarak besleyen Ayşegül Lüy ise "Belediye kısırlaştırma işlemlerini ihmal ediyor, sadece ihbar üzerine çalışıyorlar. Yeni doğan yavrular sokaklarda barınamıyorlar ve onları sahiplendirmek de çok zor. Mahallede araçlar ezer ya da zehirlerler, diye korkuyoruz. Ben bu durumu kendi köpeğimde de yaşadım. Mahalledeki insanlar belediyeye şikayet etmekle zehirlemekle tehdit ediyorlar. Yavrular bir an önce sahiplendirilmezse barınağa götürmek zorunda kalacağız; fakat orada da sağlıklı olamayacaklar. Bu yavrular ayaklanmaya başladığında, mahalledeki insanlar daha çok rahatsız olacaklar" dedi.

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