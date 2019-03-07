Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

Mahalleli yıllar sonra hortumdan akan suyla fotoğrafı çektirdi

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesine bağlı 16 kırsal mahallede yıllardır yaşanan su sıkıntısı, 'Gedik İçme Suyu Gurubu' projesi kapsamında karşılanan borularla getirilen su ile çözülüyor. Yüzde 70’i tamamlanan proje...

Mahalleli yıllar sonra hortumdan akan suyla fotoğrafı çektirdi

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesine bağlı 16 kırsal mahallede yıllardır yaşanan su sıkıntısı, 'Gedik İçme Suyu Gurubu' projesi kapsamında karşılanan borularla getirilen su ile çözülüyor. Yüzde 70’i tamamlanan proje kapsamında, bırakılan sudan kana kana içen bölge halkı, hortumun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Siverek ilçesinin 16 kırsal mahallesinde yaşanan içme suyu sorununu gidermek için Kuveyt Kalkınma Ajansı hibesiyle başlattığı 'Gedik İçme Suyu Gurubu' projesi kapsamındaki çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. Yeterli su kaynağının olmaması nedeniyle vatandaşların yıllarca eşekle su taşıdığı mahalleler için 90 kilometrelik boru hattı döşendi. Terfi istasyonları, depolar, ana isale hatları yapıldı.
Yüzde 70'lik bölümü tamamlanan proje alanında incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilk suyun verileceği Ekinci Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Çiftçi’ye Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us, AK Parti ilçe belediye meclis üyeleri, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü üst yönetimi ve mahalle sakinleri eşlik etti.
Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
"Karacadağ’ın bu güzel mahallesine ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 15 milyon liraya ihale edilen Gedik İçme Suyu Gurubu projesi faaliyete giriyor. ŞUSKİ olarak terfi istasyonları, depolar, ana isaleler hepsi hazır olarak tamamlandı. Şu an projenin gerçekleşmesi yüzde 70’lerde, yüzde 30’u inşaat aşaması kaldı. Artık mahallelere içme suları veriliyor. Zaten bereketli bir yıldayız. Allaha şükürler olsun çalıştığınızda, samimiyetle kendi işinize baktığınızda rabbimin yardımıyla bu işler çözülüyor. Bu projeyi biz kilometrelerce uzaklıktaki Kuveyt ülkesinin bize vermiş olduğu Kuveyt fonundan, hibe kapsamında yaptık. Şanlıurfa’nın dört bir yanında bin 411 mahallesinde içme suyunu yönetmek, ulaştırmak, şebekelerin bakım-onarımını yapmak, depolarda sağlıklı içme suyu sağlamak hiç de kolay değildir. 16 kırsal mahalleyi kapsayan Gedik İçme Suyu Gurubu projesindeki tüm bölgedeki yerleşim birimlerine hayırlı uğurlu olsun diliyorum."
Nihat Çiftçi'nin konuşmasının ardından hortumdan su bırakıldı. Sırayla kana kana su içen mahalle sakinleri, su akan hortum önünde fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328