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Mahalleli, televizyon dizisini özel kostümler giyip kılıç kuşanarak izliyor
BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi sakinleri, ilgiyle takip ettikleri 'Kuruluş Osman' adlı televizyon dizisini, oyuncular gibi giyinip kılıç kuşanarak izliyor. Bir televizyon kanalında yayımlanan, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı...
GENEL 20.12.2019, 14:48
BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi sakinleri, ilgiyle takip ettikleri 'Kuruluş Osman' adlı televizyon dizisini, oyuncular gibi giyinip kılıç kuşanarak izliyor.
Bir televizyon kanalında yayımlanan, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı 'Kuruluş Osman' adlı dizi, Çiftlik Mahallesi'nde ilgiyle takip ediliyor. Her hafta dizi saatinde dizideki karakterler gibi giyinip kılıç kuşanarak kıraathaneye gelen mahalleli, ilginç görüntüler oluşturuyor. Mahalle Muhtarı Mesut Çelebi, "Diriliş ile başladık Kuruluş’a devam. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın, bizleri doğru yoldan ayırmasın” ifadelerini kullandı.
Bir televizyon kanalında yayımlanan, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı 'Kuruluş Osman' adlı dizi, Çiftlik Mahallesi'nde ilgiyle takip ediliyor. Her hafta dizi saatinde dizideki karakterler gibi giyinip kılıç kuşanarak kıraathaneye gelen mahalleli, ilginç görüntüler oluşturuyor. Mahalle Muhtarı Mesut Çelebi, "Diriliş ile başladık Kuruluş’a devam. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın, bizleri doğru yoldan ayırmasın” ifadelerini kullandı.
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