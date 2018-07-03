Mahalleli, mühimmat fabrikası için ÇED toplantısı yaptırmadı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesine bağlı Bacı Mahallesi'nde, Hazine'ye ait araziye bir firma tarafından silah mühimmatı üretim ve depolama tesisi kurulması için yapılmak istenen ÇED bilgilendirme toplantısına, mahalleli tepki gösterdi. Toplantının yapılacağı kahve kapatılırken, tesisi yapacak yetkililer ile görevlilerin araçları yumruklandı. Toplantı, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine yapılamadı.

Merkezi Adana'da bulunan firma tarafından Pamukova'nın Bacı Mahallesi'nde, yatırım teşviki kapsamında 49 yıllığına kiralanan 5 dönümlük arazide, harp araç- gereçleri ile silah mühimmatı, av fişeği, sivil patlayıcı, kimyasal imalatı, üretim ve depolama tesisi kurulması için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında, yılda 30 bin ton patlayıcı, 100 milyon av fişeği ile 100 milyon hafif silah mühimmatı ve 50 ton kapasiteli yer altı galeri tipi patlayıcı deposu yapılması planlandı. Fabrikanın tamamlanması ile 50 kişinin istihdam edilmesi planlanıyordu.

TOPLANTININ YAPILACAĞI KAHVE KAPATILDI

Firma yetkilileri ve Sakarya Valiliği Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri, Bacı Mahallesi'ne, ÇED toplantısı için geldi. Toplantının yapılacağı kahve, mahalleli tarafından kapattırılıp, çevresinde toplanıldı. Jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri, yaşadıkları bölgeye yakın arazi üzerine kurulacak tesisi istemediklerini ve zeytin bahçeleri ile tarım alanlarının zarar göreceğini dile getirerek, tepki gösterdi. Mahalleliye, çevre mahallelerde yaşayanlar ve muhtarlar da destek verdi. Ellerinde 'Zeytinime üzümüme dokunma', 'Kimyasal sanayi değil, tarımsal sanayi istiyoruz', 'Zehir solumak istemiyoruz', 'Tarımı yok sayamazsın' yazılı dövizler taşıyan kişiler, kurulacak tesisin yetkilileri ile Sakarya Valiliği Çevre İl Müdürlüğü yetkililerine tepki gösterdi. Tepkiler üzerine ÇED bilgilendirme toplantısından vazgeçen yetkililer, araçlarına binip, köyden ayrılırken, mahalle sakinleri de araçları yumruklayarak, tepki gösterdi. Jandarma ise araçların etrafını sararak, mahalleliyi sakinleştirmeye çalıştı. Araçlarına binen yetkililer, bölgeden ayrıldı.

'SONUNA KADAR KARŞIYIZ'

Bacı Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Tokaç, yaptığı açıklamada, yerleşim yerine, tarım arazilerine ve zeytin bahçelerine yakın alanda mühimmat ve kimyasal depolama tesisi istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durumu buraya getiren Maliye Bakanlığı ve Milli Emlak Dairesi'dir. Biz bunu esefle kınıyoruz. Bu tesisin burada yapılmayacağını halkımız tepkileri ile gösterdi. O arazi tarım arazilerinin ortasında olan bir arazi. Tarım İl Müdürlüğü'müzü kınıyorum. 'Zeytincilik Kanunu' hiçe sayıldı. Tesis yapılacak arazinin çevresi zeytin bahçeleri ile çevrili. Bu bölgeye bu tesis kurulamaz. Tarımsal sanayi kurulacaksa razıyız, aksi takdirde sonuna kadar karşıyız. Kimse bize bir daha ÇED toplantısı için firma yetkililerini göndermesin."



FOTOĞRAFLI