Mahalle ve çarşı bekçileri yemin ederek göreve başladı

ANTALYA'da, mahalle ve çarşılarda görev yapacak 78 bekçi, yemin ederek işbaşı yaptı.

Antalya'da, emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 78 mahalle ve çarşı bekçisi, bir ay süren üçüncü ve dördüncü dönem eğitimin ardından Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen törende yemin etti. 78 bekçi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Türk bayraklarıyla donatılan masalara ellerini koyup yemin metnini okudu. Bekçilerin merkez ilçeler ile Alanya, Serik, Manavgat, Kumluca'da görev yapacağı belirtildi. Törende yemin eden bekçileri izlemeye gelen ailelerinin heyecanlı olduğu gözlendi.

'DEVLETİMİZE SADIK, MİLLETİMİZE HİZMETKAR OLUN'

Törende konuşan Antalya Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Murat Ulucan, çarşı ve mahalle bekçilerine 'hoş geldiniz' dedi. Antalya'da görev yapacak bekçi sayısının 250'ye ulaştığını vurgulayan Ulucan, "Giydiğiniz üniformanın değerini asla unutmayın. Adaletten ve kanunlardan aldığınız güçlü, seçilmiş meşru otoritenin emrinde olarak ve yalnızca devletimize sadık, milletimize hizmetkar olun" dedi.

Töreni izlemeye gelen bekçilerin ailelerine de seslenen Ulucan, "Artık Antalya sokakları evlatlarınıza, evlatlarınız da bizlere emanet. Hep birlikte emanetlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu. Ulucan, bekçilere başarı diledi.

'SOKAKLARIN HUZURU BEKÇİLERE EMANET'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da kamu görevlileri arasında çarşı ve mahalle bekçilerinin geçmişte önemli yere sahip olduğunu anlattı. 1990'lı yıllardan sonra personel istihdam edilmemesi gibi nedenlerle bekçi sayısının azaldığını aktaran Karaloğlu, "Geceleri mahallelerde bekçi düdüğü duymaz olmuştuk. Vatandaşımız özlemişti bekçi düdüğünü. Artık karanlık bastırdığında, sokakların huzurunu bekçilere emanet edeceğiz. Artık kötü niyetli insanlar mahallelerimizde kötülüklerini icra edemeyecek. Bekçilerimiz biz uyurken huzurumuz için ayakta olup görevlerinin başında olacak" dedi.

'BİRİNCİ GÖREVİMİZ TOPLUMUN HUZURUNU TEMİN ETMEK'

TÜİK istatistiklerindeki memnuniyet anketinde asayiş ve güvenlik hizmetlerinin birinci sıraya yükselmesinin tesadüf olmadığını aktaran Karaloğlu, "Toplumun huzuru konusunda her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Mülki idare amirleri olarak birinci görevimiz toplumun huzurunu temin etmektir. Toplumda huzur yoksa ne ekonomik ne sosyal gelişmişlik vardır" diye konuştu.

Karaloğlu, yemin eden 78 bekçiye başarı diledi. Tören sonunda dereceye giren bekçilere ödülleri verildi.



FOTOĞRAFLI