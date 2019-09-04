Son Dakika
Mahalle sakinleri, dere kirliliğinden şikayetçi
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar, evlerinin önünden geçen derenin kirliliğinden yakınıyor. Yakındaki fabrikanın atıklarının veya kanalizasyonun dereye aktığını tahmin ettiğini söyleyen mahalle...
GENEL 04.09.2019, 07:59
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar, evlerinin önünden geçen derenin kirliliğinden yakınıyor. Yakındaki fabrikanın atıklarının veya kanalizasyonun dereye aktığını tahmin ettiğini söyleyen mahalle sakinleri, zaman zaman suyun renginin değiştiğini ve kötü koktuğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.
Kemalpaşa'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayanlar, evlerinin önünden geçen derenin zaman zaman renginin değiştiğini ve kötü koktuğunu söyledi. Tarımla uğraşan mahalle sakinlerinden Abdurrahman Emek (54), "Derenin kötü kokusu, pisliği bizi rahatsız ediyor. Sinek ve fareler çevreye sıkıntı veriyor. Evlerimizde kokudan dolayı oturamıyoruz. Evlerimizin biraz ilerisinde bir fabrika var, oradan geldiği veya Ören'deki kanalizasyonun dereye bırakıldığı söyleniyor. Kimyasal veya kanalizasyon atığı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Zaman zaman suyun renginin değiştiğini ve çevreye ağır koku yayıldığını anlatan Emek, "Çok ağır bir koku oluşuyor. Pislikten dolayı fareler çıkıyor ve bu hayvanlar, evlere, bahçelere zarar veriyor. 4 yıldır biz bu sorunla yaşıyoruz" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Ramazan Barın (61) da "Derenin kokusu, faresi, sineği bizi mahvediyor. Ektiğimiz sebzeleri fareler yiyor. Ektiğimiz domatesleri, şeftalileri fareler kemiriyor. Farelerle iç içe yaşıyoruz. Bu derenin temizlenesini istiyoruz. Atıklar gelmesin" dedi.
Kemalpaşa'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayanlar, evlerinin önünden geçen derenin zaman zaman renginin değiştiğini ve kötü koktuğunu söyledi. Tarımla uğraşan mahalle sakinlerinden Abdurrahman Emek (54), "Derenin kötü kokusu, pisliği bizi rahatsız ediyor. Sinek ve fareler çevreye sıkıntı veriyor. Evlerimizde kokudan dolayı oturamıyoruz. Evlerimizin biraz ilerisinde bir fabrika var, oradan geldiği veya Ören'deki kanalizasyonun dereye bırakıldığı söyleniyor. Kimyasal veya kanalizasyon atığı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Zaman zaman suyun renginin değiştiğini ve çevreye ağır koku yayıldığını anlatan Emek, "Çok ağır bir koku oluşuyor. Pislikten dolayı fareler çıkıyor ve bu hayvanlar, evlere, bahçelere zarar veriyor. 4 yıldır biz bu sorunla yaşıyoruz" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Ramazan Barın (61) da "Derenin kokusu, faresi, sineği bizi mahvediyor. Ektiğimiz sebzeleri fareler yiyor. Ektiğimiz domatesleri, şeftalileri fareler kemiriyor. Farelerle iç içe yaşıyoruz. Bu derenin temizlenesini istiyoruz. Atıklar gelmesin" dedi.
25°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 04 Eylül 2019
|İmsak
|04:57
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0