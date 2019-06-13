Mahalle bakkalının 'ucuz ekmek' zaferi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da 2015 yılında 1 liraya satılan ekmeği 71 kuruşa satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle açılan davada Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce haksız bulunan market işletmecisi Ragıp Şahin, kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Hukuk Dairesi, mahalle bakkalının 47 kuruşa aldığı ekmeği 71 kuruşa sattığının belgelendiğini gerekçe göstererek, ticaret mahkemesinin kararını kaldırdı.

2015 yılında, fırın ve marketlerde 1 liraya satılan 250 gram ekmeği, 71 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından hakkında Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce açılan davayı kaybeden market işletmecisi Ragıp Şahin, istinafa taşıdığı hukuk mücadelesini kazandı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde Şahinler Gıda adıyla market işleten Ragıp Şahin, kararın tüm marketler için emsal niteliğinde olduğunu belirterek, “Ekmek Üreticileri Federasyonu, benim maliyetin altında satış yaptığımı iddia ederek haksız rekabet oluşturduğumu ileri sürdü. Geçen yıl, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava sonuçlandı ve suçlu bulundum. Ancak mahkeme istinaf yolunu açık bırakmıştı. Ben de fırın işletmecisi veya ekmek üreticisi olmadığımı öne sürerek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nın taban fiyat belirleme yetkileri bulunmadığını, belirlenen 1 TL'lik fiyatın tavan fiyat niteliğinde olduğunu, ekmeğin maliyetinin değişkenlik gösterdiğini belirterek davanın reddi için kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdım" dedi.

'TEDARİK FİYATININ ALTINDA SATIŞ YAPMADIM'

Ekmeğin maliyet fiyatı ile azami satış fiyatı arasında satılabileceğini, ekmeğin maliyetinin net olarak tespit edilemediğini iddia eden Ragıp Şahin, “Alınan bilirkişi raporu kapsamında ticaret defterim incelendi. Tedarik fiyatının altında ekmek satışı yapmadığım anlaşıldı. Bu nedenle de haksız rekabet koşullarının oluşmadığını ifade ederek, haklılığımızı mahkemede anlatmaya çalıştık" diye konuştu. İstinaf mahkemesinin, Oda'nın belirlediği ekmek satış tarifesinin tavan fiyat sınırlaması yaptığını, tavan fiyat altındaki satışların haksız rekabet eylemini oluşturmadığına hükmettiğini kaydeden Şahin, “Ayrıca mahkeme benim market işletmecisi olduğumu ve ekmek üretimi yapmadığıma dikkat çekmiştir. Bunun sonucunda da üçüncü şahıslardan satın aldığım ekmeğin alış fiyatının altında bir fiyata satmadığım mevcut mali müşavir ve bilirkişi raporu ile ispatlanmıştır" dedi. Mahkeme kararının, halen devam eden benzer davalar için de emsal olacağını kaydeden Ragıp Şahin, bu kararda en çok da vatandaşın kazançlı çıktığına dikkat çekti.



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