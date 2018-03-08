Mağdur kadının ücretsiz avukat hakkı var

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi Aylin Onursev, tecavüze, cinsel taciz ve şiddete uğramış kadınlara, polis merkezinde avukat hakları olduğunun hatırlatılmadığını belirterek, "Mağdur ya da müşteki kadınların ücretsiz avukat haklarından haberi yok" dedi.

Antalya'nın dört bir köşesine asılan afişlerle, şiddete maruz kalan kadınların ücretsiz avukat hakkı olduğu hatırlatıldı. Antalya Barosu, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu imzasını taşıyan ve Muratpaşa Belediyesi'nin ücretsiz tahsis ettiği bilboardlardaki afişlerde 'Şiddet Varsa, Taciz Varsa, Tecavüz Varsa, Avukatınız da var. Yanınızdayız' uyarısının yanı sıra, söz konusu kurumların iletişim numaraları yer alıyor.

Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi Aylin Onursev, cinsel taciz, tecavüz ya da şiddet olaylarında kadınların genellikle mağdur, şikayetçi konumunda olduğunu söyledi. Yasal mevzuatta kadınların mağdur müşteki pozisyonunda olduğu durumlarda ücretsiz avukat atanmasının zorunlu olmadığını belirten Aylin Onursev, bunun isteğe bağlı olduğunu kaydetti. Onursev, "Karakollarda tecavüze, cinsel taciz ve şiddete uğramış kadınlara avukat hakları hatırlatılmıyor. Amerikan filmlerinde sanıkları arabanın içine başına eğerken, polisler bu kişilere 'avukat tutma hakkı, susma hakkı, delillerin toplanma hakkı' gibi haklarını ifade eder. Bu çok önemli, çünkü mağdur ya da müşteki durumundaki kadınların bu haklarından haberi yok" dedi.

KÜÇÜK HARFLERLE 'AVUKAT İSTEMEDİ' NOTU

Kadınların kendi lehlerine delilleri toplayabilme, avukat hakkı, dilerlerse karakola gittiklerinde avukat atanmasını isteyebileceklerini vurgulayan Onursev, “Karakollarda ifadenin başına küçücük harflerle 'avukat istemedi' diye belirtiliyor. Kadın, o psikolojiyle bunu görmez bile. Kadınlar karakollarda avukat talep ettikleri halde avukat atanmazsa afişteki telefon numaralarını arasınlar, bu durumdan haberdar olabilirsek destek olabiliriz" diye konuştu.

ÖLDÜRÜLEN KADINLAR İÇİN AVUKAT ATANMIYOR

Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyelerinden Esra Gençer Özdemir, öldürülen kadınlar için de avukat atanmadığına dikkati çekti. Özdemir, “Ölen kadının kimliğinin tespit edilmesi hemen mümkün olmayabilir. Fakat delillerin acilen toplanması gerekir. Avukatı olmadığı durumda bu delillerin toplanması gecikebiliyor hatta bazı deliller hiç toplanmıyor. CMK'da kendini ifade edemeyecek kişilere avukat atanması düzenlenmesine rağmen ölen insanlara avukat atanmıyor. Ölen kişinin yakınları yok ise davaları sahipsiz kalıyor ve failler cezalandırılamıyor. Faillerin cezalandırılmaması demek toplumun güvenliğinin tehlikede olması demektir" dedi.

MOR GÖZLÜ KADIN DEĞİL GÜÇLÜ KADIN FOTOĞRAFI

Avukat Aylin Onursev, Türkiye'de gazete ve televizyon kanallarında kadına yönelik şiddet haberlerinin dilini ve görsellerini de eleştirdi. Haberlerin yarısından fazlasında şiddeti uygulayandan çok, şiddete maruz kalan kadını kurbanlaştıran tarzda haber verildiğini belirten Onursev, şiddeti meşrulaştırıcı içerikten uzak durulması, bunun için medyada kadın bakış açısının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Onursev, “Haberlerde kullanılan kadını mor gözlü, korkmuş, aciz/zayıf olarak tanımlayan fotoğraflar yerine kadını güçlü ve travmasını atlatmış şekilde fotoğraflamak gerekiyor. Dövülme anı, dövülmenin fotoğrafları, şiddete maruz kalırken yaşadığı çaresizlik, yalnızlık, aşağılanmışlık hissi, travmatik durumunu tetikler ve kadının yaşadığı şiddeti tekrar hatırlatmaktan başka bir işe yaramaz" diye konuştu.

SAPIK YERİNE ŞİDDET FAİLİ

Kadın hakları savunucularının mağdur, kurban veya çaresiz gibi tanımlamaların yerine 'hayatta kalan' deyimini kullanmaya çalıştıklarını belirterek, medyanın da sapık, canavar, pedofil tanımlamaları yerine 'şiddet faili' veya sadece 'fail' tanımlaması kullanmasını istedi.

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