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Mağazadan çocuk kıyafeti hırsızlığı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da bir çocuk giyim mağazasından 1 dakika içinde çocuk kıyafeti hırsızlığı yapıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o anlarda, 50 yaşlarındaki bir kadın mağazadaki kalabalıktan da...

Mağazadan çocuk kıyafeti hırsızlığı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da bir çocuk giyim mağazasından 1 dakika içinde çocuk kıyafeti hırsızlığı yapıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o anlarda, 50 yaşlarındaki bir kadın mağazadaki kalabalıktan da faydalanarak 1 dakika içinde 9-12 yaş grubu iki etekli takım ile 1 abiye kıyafetini çalıp çıktı.
Kurban Bayramı nedeniyle Manisa'daki giyim mağazalarında alışveriş yoğunlaşırken, bir taraftan da hırsızlık olayları arttı. Geçen 23 Ağustos'ta bir çocuk giyim mağazasında 1 dakikada yapılan hırsızlığın benzeri, bu kez geçen çarşamba günü, Şehzadeler İlçesi Dinçer Mahallesi'ndeki bir başka çocuk giyim mağazasında yaşandı. 'Pembe Mavi' adlı işletmeden yapılan hırsızlık, yine güvenlik kamerasınca görüntülendi. Saat 19.05'te mağazaya giren 50 yaşlarındaki bir kadın, önce reyonlara yönelerek kıyafetleri inceledi. Daha sonra gözüne kestirdiği reyona yönelerek, 9-11 yaş arası, 2 etekli takımı ve 1 abiye kıyafeti çaldı. Kadın daha sonra işyerindeki kalabalıktan faydalanarak, 19.05'te girdiği işyerinden 19.06'da hızlı bir şekilde çıktı.
İşyeri sahibi Deniz Ada, "O akşam ne olduğunu anlayamadık. İşyerimde yoğun bir bayram kalabalığı vardı. Kadın kalabalıktan faydalanarak bir dakika içerisinde giysileri çalıp çıkıyor.  Kıyafetleri saklama ihtiyacı olmadan alıp herkesin gözü önünde bir müşteri gibi çıkıyor. Zararım 300 lira. Ancak zarardan çok bu hırsızın bulunmasını ve başka işyerlerinin ürünlerini çalmasının engellenmesini istiyorum" diye konuştu.

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