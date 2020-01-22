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Mağazada deneme, internetten satın alma dönemi

GENEL 22.01.2020, 12:11
Mağazada deneme, internetten satın alma dönemi
İNTERNET sitelerinde giyim ürünlerinin mağazalardan daha ucuz olması nedeniyle, tüketiciler artık internetten alışverişi tercih ediyorlar. "Üstüme olur mu?" sorununu ortadan kaldırmak için ise, alacakları ürünleri mağazada deneyip, mağazanın internet sitelerinden satın alma yolunu izliyorlar. 
Teknoloji ve internetin yaygın kullanımıyla birlikte, tüketicilerin değişen alışkanlıklarından biri de alışveriş oldu. Artık tüketiciler, mağazalarda denedikleri ürünleri satın almak için acele etmiyor çünkü mağazada deneyip beğendiği bir ayakkabı ya da kıyafetin aynısını, internet sitelerinden daha ucuz fiyata edinebiliyorlar. Kimi markalar internet sitelerinde üyelik indirimleri uyguluyor, kimi markalar belirli gün ve saatlerde fiyatları düşürüyor. Tüketiciler ise, çeşitli kampanyalarla internetten alışverişi daha cazip hale getiren bu markaların mağazalarında ürünleri deniyor, internet sitelerinden daha ucuz ve denenmemiş ürünleri satın alıyor. 

"MAĞAZALARDA ALACAKLARINI TEST EDİP, EVDEN DAHA UCUZA SİPARİŞ EDİYORLAR"
Tüketiciler için artık internet üzerinden alışverişin daha cazip bir hal aldığını vurgulayan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi: 
"İnternet alışverişinin konforu ve kolaylığı tüketiciyi cezbetti. Ama özellikle giyim eşyası alışverişi esnasında tüketicilerin bir test etme, deneme ihtiyacı var. Çünkü bazen 40 numara diye bildiği ayağına 40 numara küçük gelebiliyor. Kalıba göre 41 gerekebiliyor veya elbise bedenlerinde kesime göre bazı ufak farklılıklar olabiliyor. Bu noktada bazı bilinçli tüketiciler, gülümsüyorum çünkü çok güzel bir şey yaptılar. Gidiyor mağazaya, mağazada alacağı giysiyi test ediyor. Ayakkabı, kaban, mont, elbise neyse, ürün numarasını alıyor, gidiyor internetten alışveriş yapıyor. Aynı markanın internet sitesindeki fiyatlar genellikle mağazadaki fiyatların altında oluyor. Çünkü mağazada metrekare üzerinden kira ödeniyor, personel gideri var, aydınlatma gideri var. Ama internet sayfasında öyle değil. İnternet sayfasında koyduğu bir fotoğraf, altında da fiyat var. işte bu noktada, tüketici şunu düşünüyor, hem daha ucuza alıyorum hem 14 gün içinde koşulsuz olarak iade imkanım da var hem de kapıma teslim ediyorlar. en önemlisi de ambalajında tertemiz ürün geliyor. Oysa mağazadan aldığımda benden önce kim onu test etti bilemiyorum diye böyle hijyen açısından da titizlik gösterenlerin de tercih ettiği bir alışveriş yöntemidir internet üzerinden giyim almak. İnternet üzerinden alışveriş zaten pek çok konuda yapılıyor, yok yok adeta. Ama giyim eşyası alırken test etmenin yararlı olduğuna inanan tüketiciler mağazasına gidiyor, ürünleri deniyor, numarasını, bedenini, kumaşını, rengini görüyor. Ondan sonra onun kodunu alıp gidiyor evinde internet üzerinden siparişini verip, ürünün kapısına kadar gelmesini sağlıyorlar" 

"TESLİMDEN SONRA 14 GÜN İÇİNDE İADE HAKKI VAR" 
İnternet alışverişinde var olan risklerin zincir markaların sitelerinde olmadığını ifade eden Ağaoğlu, "Bilinen tanınmış firmaların zaten mağazaları zincir halinde kurulmuş. X bir markanın mağazasına gidip 300 liraya alacağı ürünün 260 liraya internetten alıyor. Tüketiciye ayrıca burada üyelik nedeniyle de ıskontolar uygulanabiliyor. Teslimden itibaren de 14 gün içinde koşulsuz cayma hakkı var. Şimdi internetten almasın da neden gitsin mağazadan alsın?" şeklinde konuştu. 

PEK ÇOK MARKANIN PAZARLAMASINI YAPAN SİTELERE DİKKAT
Markaların kendi internet sitelerinden alışverişin risksiz olduğunu ancak pek çok markanın pazarlamasını yapan alışveriş sitelerinden ürün almanın riskli olabileceğini anlatan Ağaoğlu, "Şimdi bir markanın kendi ürünleri var, bir de bir internet sitesinde bir çok markanın pazarlamasının yapıldığı ürünler var. bu noktada bilinçli tüketiciler markanın kendi ceketini, ayakkabısını alıyor. Ama bir siteden, başkasının ürettiği ürünü alırken, sahte ürünle bile karşılaşma riski var. ama bilinçli tüketiciler test ediyor. Markanın mağazasına gidiyor, test ediyor. İnternetten satın alıyor" ifadelerini kullandı. 

DOKUNARAK ALIŞVERİŞİ TERCİH EDİYORUM
İnternetten alışverişi nadiren tercih ettiğini ifade eden vatandaş Vildan Mutlu, "Fiyatlar daha uygun geliyor, görseldeki ürün hoşuma gidiyor. Bazen aynı gördüğüm ürün geliyor bazen de çok alakasız eyler geliyor. Tereddüt ediyorum tabii ki. Tercih edilmesinin sebebi fiyatların uygun olması. İnsanlar şanslarını deniyorlar herhalde. Mağazada gördüğüm ürünü internetten almadım hiç. Yapıyorlarmış öyle de ama ben görerek, dokunarak tercih ediyorum alışveriş yapmayıö dedi.

 "O AN ALAMIYORUM, İNTERNETTEN BAKTĞIMDA DAHA UCUZ OLUYOR"
Fiyatı nedeniyle denediği an alamadığı ürünleri internetten daha ucuza bulduğunu söyleyen Vatandaş İlknur Şeker, "Mesela deniyorum, hoşuma gidiyor. O an alamıyorum fiyatı nedeniyle. Sonra internetten baktığımda daha uygun fiyata buluyorum. Ve daha da iyi bir şekilde geliyor hatta. Bununla da karşılaştım. Denenmemiş, daha güzel, daha temiz geliyorö diye konuştu.

"BEDENİNİ DENİYORUM, AYNI ANDA İNTERNETTEN SİPARİŞ VERİYORUM"
Mağazada denediği ürünleri aynı anda internetten sipariş verdiğini dile getiren Ecem Melisa Yakan, "Ben tercih ediyorum. Zaten daha ucuz oluyor. Alacağım ürünün mağazasına gidiyorum önce. Bedenini deniyorum, ayakkabı numarasını deniyorum, aynı anda siparişi internet üzerinden veriyorumö dedi. 
Üniversite öğrencisi Murat İlgar ise, "Pantolon alacağım zaman, mağazalarda daha pahalı alıyor ama internet sitelerinde daha ucuz oluyor. Gidip deniyorum aynı modeli. Sonra internetten sipariş veriyorum" şeklinde konuştu. 

 

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