Mağazada boşluğa düşen yavru kediler, duvar kırılarak kurtarıldı

Edremit Menderes Bulvarı üzerinde bulunan giyim mağazasının asma tavanına giren kedi doğum yaptı. Yavru kediler, asma tavandan, atık su borusunun kötü görünümünü kapatmak için örülen tuğla duvarların arasındaki boşluğa düştü. Mağaza görevlileri gelen sesler üzerine belediyeye haber verdi. Mağazaya gelen Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri birimine bağlı ekipler, iş yerindeki duvarı kırarak kedileri kurtardı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki, Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim edilen kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
FOTOĞRAFLI