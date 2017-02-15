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Mağara evler zengin turistlerin gözdesi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - TÜRKİYE'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde turistlerin, ilk çağların doğallığını yaşatarak kültürel yöndeki ziyaretlerini yapmalarını sağlamak amacıyla birbiri ardına yapılan...

Mağara evler zengin turistlerin gözdesi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - TÜRKİYE'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde turistlerin, ilk çağların doğallığını yaşatarak kültürel yöndeki ziyaretlerini yapmalarını sağlamak amacıyla birbiri ardına yapılan butik otel tarzındaki mağara evlerin, bölgedeki turizm kalite standartlarının artmasında önemli bir misyon üstlendiği belirtiliyor.
Kapadokya Bölgesi'nde ilk etapta Göreme ile Ürgüp İlçesi'nde başlatılan, daha sonra da Avanos, Uçhisar ,Ortahisar, Mustafapaşa, İbrahimpaşa, Çavuşin ve Ayvalı gibi merkezlerde butik otel düzeyinde 1990’lı yıllarda yaygınlaşan yumuşak tüf kayalara oyulu mağara evler, tatilci ve yabancı turistlere Avrupa standartlarını da aşan bir düzeye geldi. Bölgedeki turistik konaklama tesislerinde konaklama ücreti 25-50 euro arasında değişirken, mağara evlerde konaklamanın sadece bir gece konaklama bedeli 1 500-2 bin 500 euro düzeyine kadar çıkabiliyor. İlk çağın mistik tüm değerlerini turistlerin bulabileceği mağara evlerde her türlü konfor bulunuyor. Mağara evlerde genellikle organik tarım ile elde edilmiş ürünler bulunuyor.
Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Kapadokya bölgesinde turistler tarafından  mağara evler olarak da nitelendirilen bu tip butik otellerde turizmin daha da kaliteli hale geldiğini söyledi. Turizmde artan kalite ile birlikte doğallığında yapılan turizmin tüm değerlerinin konaklama ünitelerinde olması gerçeğinin mağara ev tipi butik otellerin ortaya çıkışında önemli etken olduğunu söyleyen Durmaz, mağara evlerinde  konaklamayı tercih edenler arasında Türkiye’nin yanı sıra çeşitli Avrupa ülkeleri ile Uzakdoğu ülkelerinin sinema, müzik, siyaset, sanat, spor ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra bürokrasinin önde gelen isimlerinin de yer aldığını belirtti.

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