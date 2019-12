Maganda kurşunuyla ölen Umut'un davasında Yargıtay'dan ikinci bozma

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 7 yıl önce parkta oynarken maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Umut Ceylan (6) davası, Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu. Dava dosyası yerel mahkemeye gönderilirken, sanık Can Kayı'nın (37) üçüncü kez yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ceylan ailesinin avukatı Özge Eşsizhan, Yargıtay'ın kararını olumlu karşılıyoruz. Tek isteğimiz suçu gerçekten işleyen kişinin en ağır cezayı alması dedi.

Karabağlar'da, 27 Ağustos 2012 tarihinde, bir parkta oynarken, rastgele açılan ateş sonucu beline isabet eden kurşunla ağır yaralanan Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, Can Kayı'nın tabancasından çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan Kayı, tutuklandı. Kayı, hakkında 'Çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek' suçundan İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dava açıldı. Dava sürecinde, Kayı, bu suçtan tahliye edildi. Ancak, hakkında 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan açılmış olan başka bir davadan 7,5 yıl hapis cezası alması nedeniyle Kayı, cezaevinden çıkamadı.

Küçük Umut'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada ise mahkeme heyeti, 5 yıl önce kararını verip, Kayı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'olası kasıt' nedeniyle bu cezası müebbet hapse çevrildi. Mahkeme, küçük Umut'un ölümüne neden olduğu davada daha önce tahliye edilen Kayı'nın tutuklanmasına, silah bulundurması ve sabıkalı olması nedeniyle cezada indirim uygulanmamasına da karar verdi.

'BERAAT KARARI ÇIKTI'

Gerekçeli kararın çıkmasının ardından, karar duruşmasındaki mütalaasında sanığın beraatini talep eden Cumhuriyet Savcısı ile sanığın avukatı Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz, temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozdu. Bu arada Can Kayı, Aydın E Tipi Cezaevi'nde başka suçtan olan cezasını tamamlayıp tahliye oldu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığın cep telefonunun sinyal kayıtlarının incelenmesiyle, cinayet saatinde olay yerinden farklı bir yerde olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bunun üzerine üç yıl önce mahkeme, Kayı'nın bu defa beraatine karar verdi.

'KOVUŞTURMA YENİDEN BAŞLAYACAK'

Bu kez öldürülen Umut Ceylan'ın ailesi kararı temyize gönderdi. Yargıtay'a giden dava, Can Kayı'nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) istenen cep telefonu sinyal bilgilerinin yetersiz olması nedeniyle 2'nci kez bozuldu. Dava dosyası yerel mahkemeye iade edilirken, Kayı'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde yeniden başlanacak.

Ailenin avukatı Özge Eşsizhan Yavuz, Yargıtay'ın 'hassasiyetini' olumlu bulduklarını belirtti. Avukat Yavuz, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, daha önce BTK'den alınan sinyal incelemelerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Bu sebeple kovuşturma yeniden başlayacak. Olayın olduğu saatlerde Can Kayı'nın telefonları sinyalleri detaylı olarak incelenecek. Yargıtay'ın konuya olan hassasiyetini çok olumlu karşıladık. Böylelikle şüpheden uzak karar verilebilecek. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bizim tek isteğimiz, failin ortaya çıkmasıdır. Eğer bu suçu işleyen mevcut şüpheli ise, suça uygun en ağır cezayı almasını talep edeceğiz. Değilse de gerçek failin bulunması için çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.