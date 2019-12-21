Maganda kurşunuyla ölen Arif'in ailesi, katilin bulunmasını istiyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2013 yılbaşında havai fişek gösterilerini izlemek için çatıya çıktığı sırada maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 11 yaşındaki Arif Dallı'nın katili, aradan yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen bulunamadı. Baba Şerafettin Dallı, "Belki oğlumuzu geri getirmeyecek ama yapanın yanına da kar kalmasını istemiyorum" dedi.2013 yılının ilk dakikalarında, havai fişek kutlamalarını seyretmek için Bornova'nın Mevlana Mahallesi'ndeki evinin çatısına çıkan Arif Dallı, başına isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Arif Dallı, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bunun üzerine Çiler Nazife Koşar, ailenin avukatlığını üstlenirken, hukuk mücadelesi başlatıldı. Ancak olayın üzerinden geçen zamanda, tüm çabalara rağmen Arif'i öldüren maganda bulunamadı. Yılbaşına kısa bir süre kala acılı baba Şerafettin Dallı, oğlunun katilinin yakalanması için bir kez daha yardım istedi.'KAPILAR YÜZÜMÜZE KAPANDI'Oğlu Arif'i kaybettikten sonra kendilerini toparlayamadıklarını söyleyen Şerafettin Dallı, şöyle dedi:"Bu olayın ardından ne bayramımız ne yeni yılımız. Yılbaşı gecesi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oğlumun ölümü üzerinden yıllar geçse de katili hala bulunamadı. Gitmediğimiz yer kalmadı. Olay olduktan sonra görüştüğümüz polislerin birçoğu emekli oldu. Gittiğimiz kapılar artık yüzümüze kapanmaya başladı. Paramız veya gücümüz yok diye mi böyle yapılıyor? Oğlum yaşasaydı, neredeyse askerlik çağında olacaktı. Arkadaşlarını görünce kötü oluyoruz. Çünkü onlara baktıkça Arif aklımıza geliyor. Bu yüzden haftanın 5 gününü mezarlıkta geçiriyoruz. Eşim, olayın ardından başlayan sağlık problemleriyle boğuşuyor. Ayakta gibi görünsek de ölü gibi yaşıyoruz."'YANINA KAR KALMASIN'Arif'in katilinin bulunması için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Dallı, "Belki oğlumuzu geri getirmeyecek ama yapanın yanına da kar kalmasını istemiyorum. Böylelikle benim ve eşimin acısı da bir nebze olsun hafifleyecek. Arif'i vuran, vicdan sahibi biri olsaydı gidip suçunu itiraf ederdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Allah rızası için bu olayla ilgilensin" diye konuştu.Ailenin avukatı Çiler Nazife Koşar ise olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Benim vicdanımda bu olay kapanmadı. Arif'in katilini bulabilmek için pes etmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.