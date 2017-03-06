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Maganda kurbanı gencin tedavi masrafları için yerel 20 sanatçı el ele verdi

İSTANBUL Sultangazi ,Gazi Mahallesi'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un ailesi, tedavi giderlerini karşılayamayınca...

Maganda kurbanı gencin tedavi masrafları için yerel 20 sanatçı el ele verdi
İSTANBUL Sultangazi ,Gazi Mahallesi'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un ailesi, tedavi giderlerini karşılayamayınca mahalle sakinlerinin öncülüğünde 20 yerel sanatçının destek verdiği gece düzenlendi.

Olaydan sonra kaldırıldığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde omuriliğinin zedelendiği belirlenen, 17 yaşındaki  Beşiktaş taraftarı Ahmet Emre Çavuş'un göğsünün altından itibaren felç olduğu açıklandı. Yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi, 2 çocuk babası Bülent Çavuş ile Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'na hizmet veren taşeron firmada 'Bakıcı anne' olarak çalışan eşi Zeynep Çavuş, aylarca yoğun bakım servisinin önünden ayrılamayınca işsiz kaldı. Ahmet Emre Çavuş, daha sonra gerektiğinde yoğun bakıma alınabileceği aynı zamanda fizik tedavi uygulanabilen Şişli'deki özel bir hastanede ailenin kıt imkanlarıyla tedavi görmeye başladı. Ancak, işsiz kalan anne ve işine yeterli zaman ayıramayan babası Şişli’de yıllık faturası 189 bin TL olan fizik tedaviyi karşılamada zorlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a, sanatçı Yeşim Salkım'a, İstanbul'daki çeşitli parti ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra son olarak Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na kadar tanınmış çok sayıda isim de liseli genci ziyaret etti. Çavuş ailesi dostlarının zaman zaman çeşitli desteklerde bulunduğu Ahmet Emre Çavuş'un sağlığında fizik tedavi ile önemli düzelme kaydedildi. Liseli gencin sağlığına tam olarak kavuşması için dostları ve oturduğu mahalledeki esnaf başta olmak üzere Çavuş ailesini tanıyan kişiler, 28 Mart akşama Küçükköy'de bir düğün salonu ile anlaşarak 'Ahmet Emre Çavuş'un mücadelesine el ver' adı verilen gece düzenlendi. Esin Öztürk ve Haydar Kahriman'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Ahmet Emre Çavuş'un sağlığına kavuşabilmesi için yerel sanatçılar Ali Tan, Ali Sever, Ali Ekber Gül, Baran Okuducu, Ebru Keleş, Engin San, Gülsüm Gül, Gökhan Doğanay, Gökmen Görer, Kaan Oğuz, Mehmet Ekici, Mustafa Çelik, Ozan Özdemir, Özcan Türe, Seyfi Yerlikaya, Taylan Özgür Ölmez, Uğur Bulut, Uygar Doğanay, Vedat Gündoğdu ve Yücel Yıldırım hiçbir ücret almadan geceye katılacaklarını açıkladı. Çeşitli kesimlerde biletleri satışa çıkarılan geceye ilginin giderek arttığı ifade edildi.

(FOTOĞRAF)
 

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