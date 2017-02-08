Madenci heykelinin kazması ikinci kez çalındı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, kömürü bulan Uzun Mehmet'in madenci olarak tasvir edildiği heykeldeki kazma 2'nci kez çalındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 17 yıl önce sahil bandında oluşturulan Uzun Mehmet Parkı'na, 8 Kasım 1829'da ilçeye bağlı Neyren Köyü'nde kömürü bulduğuna inanılan Uzun Mehmet'in madenci olarak tasvir edildiği heykeli yapıldı. Sağ elinde kömür parçası bulunan heykelin sol elindeki 1 metre uzunluğundaki kazma, 14 Nisan 2015'te çalınmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan madencilerin yerine yenisini koyduğu kazma kimliği belirsiz kişilerce ikinci kez çalındı. Ereğli Belediyesi yetkilileri, çalınan kazmanın yerine yenisinin alınarak konulacağını söyledi. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da kazmanın ikinci defa çalınmasına tepki göstererek, "Bu değerimize, kültürümüze, kıymet verdiğimiz şeylere saygısızlık" dedi.