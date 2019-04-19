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Madenci ailelerinden Can Gürkan'ın tahliyesine tepki (2)

'TAHLİYE KARARI BİZLERİ VE KAMU VİCDANINI ZEDELEDİ' Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davanın sanıklarından, 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı...

Madenci ailelerinden Can Gürkan'ın tahliyesine tepki (2)

'TAHLİYE KARARI BİZLERİ VE KAMU VİCDANINI ZEDELEDİ'
Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili davanın sanıklarından, 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye edilmesine bir tepki de Soma 301 Madenciler Derneği'nden geldi. Gaziosmanpaşa Caddesi, Beşyol mevkiindeki Madenci Heykeli önünde toplanan yaklaşık 30 madenci yakını adına basın açıklamasını Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, yaptı. Can Gürkan'ın tahliye edilmesinin şehit madenci ailelerini çok üzdüğünü belirten Çolak, şunları söyledi:
"Soma maden katliamından 11 ay sonra Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalara 4 dört yıl boyunca yaz, kış demeden gidip, davamıza sahip çıktık. Adalet aradık, sorumlular yargılansın istedik, ama olmadı. Sorumlular bir bir tahliye edildi. Önce, mahkeme heyetini değiştirdiler. Gelen mahkeme heyeti ise 11 Temmuz'da verdiği karar ile bizleri ve kamu vicdanını zedeledi. Bizleri ve adaleti göçük altında bıraktı. Bizler ve avukatlarımız, bu karara itiraz edip, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdık. Fakat, İstinaf Mahkemesi yangından mal kaçırır gibi alalece dosya üzerinden bir ara kararla Soma maden katliamının bir numaralı sanığı Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye etti. Biz bu karara itiraz ediyor, kabul etmiyoruz. Bu davayı bir üst mahkemeye taşıyıp, adaleti göçük altından kömür çıkarır gibi yer üstüne çıkaracağız. Soma Davası'nın avukatlarından Selçuk Kozağaçlı, davaya baktığı için uyduruk suçlamalardan dolayı 13 yıl ceza alırken, 301 kişinin ölümünden birinci derece sorumlu olanların tahliye edilmesi, adaletin ne kadar adaletli karar verdiğini içimiz sızlatarak bizlere gösterdi" dedi.
Çolak açıklamasını kararı veren yargıçlara, "Verdiğiniz, bu kararı tarih unutmayacak, bir gün adalet sizlere de lazım olacak" diyerek tamamladı.
Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), ()

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