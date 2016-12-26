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Madenci ailelerden adliye önünde açıklama

     Hayati KILIÇ / İSTANBUL, () MANİSA'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak, hakkında dava açılan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin sahibi Alp Gürkan'ın talimatla ifade vereceği...

Madenci ailelerden adliye önünde açıklama

 

 

 Hayati KILIÇ / İSTANBUL, () MANİSA'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak, hakkında dava açılan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin sahibi Alp Gürkan'ın talimatla ifade vereceği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde madenci aileleri basın açıklaması yaptı.


Ellerinde, 'Soma'yı unutmadık unutmayacağız. Sorumlulardan hesap soracağız' yazılı ve ölen madencilerin isimlerinin bulunduğu iki ayrı pankart taşıyan grup adliye önünde toplandı. Kalabalık burada slogan attıktan sonra basın açıklaması yaptı.


"İSTANBUL'DAN DESTEK ALMAK İÇİN BURADAYIZ"


Soma Şehit Madenci Aileleri ve Sosyal Haklar Derneği adına bir madenci yakınının okuduğu açıklamada şöyle denildi:


"Sorumlulardan hesap sormak adalet isteğimizi haykırmak için bu gün burada İstanbul'da sokaktayız. Soma'daki mücadelemize İstanbul'dan güç ve destek almak için buradayız. Yurttaşlarımız çalışırken göz göre göre ölmesinler, iş cinayetleri son bulsun diye buradayız. İnsanca güvenli çalışmayı ve yaşam hakkını savunmak için buradayız."


"SOMA DAVASI TÜRKİYE DAVASIDIR"


"Soma katliamının baş sorumlusu Alp Gürkan gerekli cezayı alması için buradayız. Her gün emekçi kadınların çalışırken katledildiği şiddet gördüğü, çocukların sağlıksız koşullarda kaldığı, kaçak göçek yurtlarda kaldığı çıkan yangınlarda öldüğü, nefret ve şiddet sarmalığında herkesin canının yandığı bir ülkede bombalı sabahlara uyanmak istemediğimiz için buradayız. 301 işçi kardeşimizin katillerinin adalet önünde hesap vermesi için mücadele ediyoruz. Hukuk mücadelemizin sonuna yaklaşıyoruz. Umutlu olmak istiyoruz. Soma davası aslında Türkiye davasıdır. Çünkü bu sosyal cinayet üzerinde tüm yurttaşlar aynı veya benzer tehditle karşı karşıyadır."

(FOTOĞRAF)
 

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