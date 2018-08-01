Maden tehdidine karşı milletvekillerini Kozak Yaylası'na davet ettiler

İZMİR'in Bergama ilçesinin Kozak yöresindeki 16 kırsal mahallenin muhtarları, bölgedeki madencilik tehdidine dikkat çekmek için harekete geçti. Muhtarlar, aralarından seçtikleri bir grup temsilci ile Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç öncülüğünde, siyasi partilerin ilçe başkanlarını ziyaret etti. Muhtarlar, başkanlardan, partilerinin milletvekillerini 10 Ağustos'ta Kozak Yaylası'na dertlerini dinlemek üzere, davet etmelerini istedi.

Bergama ilçesindeki Ovacık bölgesinde, bir altın madeni firmasına verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' belgesinin iptali için açılan davada, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, firmanın eksikliklerini giderip tekrar izin istemek için harekete geçmesi, bölgelerinin madencilik tehdidi altında olduğunu belirtilen Kozak Yaylası köylülerini harekete geçirdi. Geçen 27 Temmuz'da Yukarıbey Mahallesi'nde yapılan toplantıda İzmir'in tüm milletvekillerinin 10 Ağustos'ta bu köye davet edilmesi kararlaştırıldı. Karar sonrası Kozak bölgesinde bulunan 16 kırsal mahalleyi temsilen 7 muhtar, önce Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i ziyaret etti. Daha sonra Başkan Gönenç'in de eşlik ettiği Demircidere, Göbeller, Kıranlı, Güneşli, Karaveliler, Çamavlu ve Yukarıbey mahallelerinin muhtarları, sırasıyla MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu, İYİ Parti Bergama İlçe Başkanı Nuri Çiftçi ve CHP Bergama ilçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz'ı ziyaret ederek taleplerini dile getirdi.

'BÖYLE GİDERSE KOZAK KAYBEDİLİR'

Ziyaretlerde söz alan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, altın madeni ile ilgili 2009 yılında verilmiş olan ÇED olumlu kararının durdurulmasına ilişkin 3 Temmuz'da verilen yargı kararına karşı bir toplantı yapıldığını hatırlattı, şöyle dedi:

"Artık Ovacık'taki madenin çalışması Kozak'a bağlı. Eğer Kozak'ta önleri açılırsa Ovacık'taki madeni çalıştırabilecekler. Çünkü Ovacık bölgesinde ilk işe başladıkları gibi verimli bir cevher kalmadı. Bu yüzden Kozak'taki birçok noktada açık ocak açmak istiyorlar. Zaten Kozak'ta granit taş ocakları ile ilgili olarak sıkıntılı bir durum var. Ayrıca fıstık çamları ile ilgili de çözülemeyen bir sorunumuz var. Bu iş böyle giderse Kozak Yaylası'nı 5-10 sene sonra kaybederiz. Bu sadece bölgenin, Bergama'nın değil, ülkenin de bir sorunu. Bu nedenle, geçen 27 Temmuz'da yapılan toplantıda bunun partiler üstü bir mesele olduğu kararına varıldı. Yöre muhtarları ve vatandaşlarla birlikte İzmir'deki bütün partilerin milletvekillerinin çağrılması kararlaştırıldı. Bu konuda muhtarlarımız, belediye başkanı olarak benim öncülük yapmamı istedi. İlçe başkanlarımızdan ise talebimiz; 10 Ağustos'ta saat 14.00'te milletvekillerini Kozak Yukarıbey'de vatandaşlarımızın sorunlarını ve dertlerini dinlemeye davet etmeleri."

Ziyaret edilen siyasi partilerin ilçe başkanları, bu talebi partilerinin milletvekillerine ileteceklerini söyledi.

MUHTARLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Kozaklı muhtarlar ise ziyaretlere ilişkin basına yaptıkları ortak açıklamada, "Dünyanın en nadir endemik türlerini barındıran ve çam fıstığının ana vatanı Kozak'ta yaşadığımız sorunları dile getirmek için vatandaş milletvekillerine randevu verdi. Parti ayrımı yapmaksızın milletvekillerini Kozak Yaylası'na bekliyoruz. Biz sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı anlatmak için orada olacağız. Buradan sonuç alamazsak Kozak halkı olarak Ankara'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.



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