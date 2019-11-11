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Maden işçileri fidan dikti
TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile 81 ilde dikimi yapılacak 11 milyon ağaç projesi kapsamında Zonguldak'ta maden işçilerinin de katılımıyla 86 bin 500 fidan dikildi. Zonguldak’ta fidan dikim törenleri Çaycuma...
GENEL 11.11.2019, 14:27
TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile 81 ilde dikimi yapılacak 11 milyon ağaç projesi kapsamında Zonguldak'ta maden işçilerinin de katılımıyla 86 bin 500 fidan dikildi.
Zonguldak’ta fidan dikim törenleri Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde gerçekleştirildi. Çaycuma ilçesine bağlı Kahvecioğlu köyünde düzenlenen fidan dikme törenine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, maden işçileri ile öğrenciler katıldı. Vali Erdoğan Bektaş, etkinliğe katılımının yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyerek, Zonguldak'ın çevre bilinci yüksek bir yer olduğunu ve çevre temizliği için de aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından saat 11:11’de fidanlar dikildi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı müesseselerde çalışan yaklaşık 100 maden işçisi de fidanları toprakla buluşturdu.
Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli köyünde gerçekleştirilen törene ise Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Ereğli Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, planlanan alana arıcılıkta fayda sağlaması bakımından yaban mersini ve kızılcık fidanı dikimi yaptıklarını söyledi.
Zonguldak’ta fidan dikim törenleri Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde gerçekleştirildi. Çaycuma ilçesine bağlı Kahvecioğlu köyünde düzenlenen fidan dikme törenine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, maden işçileri ile öğrenciler katıldı. Vali Erdoğan Bektaş, etkinliğe katılımının yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyleyerek, Zonguldak'ın çevre bilinci yüksek bir yer olduğunu ve çevre temizliği için de aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından saat 11:11’de fidanlar dikildi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı müesseselerde çalışan yaklaşık 100 maden işçisi de fidanları toprakla buluşturdu.
Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli köyünde gerçekleştirilen törene ise Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Ereğli Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, planlanan alana arıcılıkta fayda sağlaması bakımından yaban mersini ve kızılcık fidanı dikimi yaptıklarını söyledi.
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