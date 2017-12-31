Maden'in dar sokaklarındaki çöpler 'kadrolu' eşeklerle toplanıyor

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde tepenin yamacında bulunan ve çöp arabasının girmediği sokaklardaki çöpler, 6 yıldır Belediye bünyesine kadrolu olarak alınan eşeklerle girilip, toplanıyor.Mardin'in merkez Artuklu Belediyesi tarafından kent merkezindeki dar sokaklardan çöpleri toplamada kullanılan kadrolu eşekler Elazığ'ın Maden ilçesinde de kullanılıyor. Dağın yamacında bulunan Maden'de motorlu temizlik araçlarının giremediği sokaklarında 6 yıldan bu yana 'kadrolu' 5 eşek ile çöplerin toplandığı belirtildi. Demokrat Partili Maden Belediyesi temizlik personeli, engebeli, dar ve araçların giremediği sokaklara eşeklerle girerek toplanıyor. Sokaklardan toplanıp eşeklerin sırtındaki bidonlara yükklenen çöpler ana yola getirilip çöp araçlarına dökülüyor.Çöp arabalarının giremediği dar sokaklarda eşek yardımı ile çöp topladıklarını ifade eden Maden Belediyesi temizlik görevlisi Mustafa Üzek (39), şöyle dedi:"Dar sokaklarda topladığımız çöpleri ana yola getirerek konteynerlere yüklüyoruz. 6 yıldır eşek ile dar sokaklarda çöp topluyorum. Her gün mahalle aralarını temizliyoruz. Yaptığımız iş zor değil, alıştık. Maden Belediyesi'ne ait temizlik işlerinde kullanılan 5 eşek var."

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