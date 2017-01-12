Madalyasını iade eden Kore gazisi toprağa verildi

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, Kore Gazisi 84 yaşındaki Mustafa Kızıldağ toprağa verildi. Bosna'da savaşta yaşananlara tepki göstererek madalyasını NATO'ya teslim eden Mustafa Kızıldağ için askeri tören düzenlenmedi.

Kore Gazisi Mustafa Kızıldağ, Bosna'da savaşta yaşananlara tepki göstererek 1992 yılında madalyasını NATO'ya teslim etti. Mustafa Kızıldağ yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybederken, madalyasını teslim etmesi nedeniyle askeri tören düzenlenmedi. Bugün, Akyazı Kızılcıkorman Mahallesi Merkez Camii'de kılınan cenaze namazına Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Hekimoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Kızıldağ'ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

