Maçka Parkı’nın altından 3.Köprüye tünel projesi

MAÇKA'da yapımına başlanan karayolu tüneli, 3. Köprü’ye (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) ve Karadeniz’de sahilinde bulunan Kumköy koyuna kadar uzanıyor.

BEŞİKTAŞ’TAN BAŞLIYOR, YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE ULAŞIYOR



Maçka Demokrasi Parkı’nın giriş kapısının karayolu tüneli inşası için çitlerle kapatılmasının ardından, projenin Beşiktaş’tan Sarıyer’e uzanan tünel projesinin ilk etabı olduğu ortaya çıktı. “Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri” olarak adlandırılan proje Mayıs 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’li üyelerin itirazları ile oyçokluğu ile kabul edilmişti.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 2015 yılı Faaliyet Raporu sunumunda bu hattaki tünelleri sıralayarak Ayazağa-Çayırbaşı ve Sarıyer-Zekeriyaköy Tünellerini de yapmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Etüt çalışmaları devam eden projeye göre Beşiktaş’tan Sarıyer’e kadar aralıklı olarak yerüstünden de ilerleyen tünel hattı, Maden bölgesinden yeniden yer altına girerek Zekeriyaköy’ün altından geçiyor ve 3. Köprü’yle birleşerek yer üstüne çıkıyor. Hatta Karadeniz sahilinde yer alan Kumköy koyuna da çıkış veriliyor.

PROJENİN İLK AYAĞI MAÇKA PARKI



Maçka Parkı’nın stadyuma bakan giriş kapısı çalışmaların başlaması için çitlerle kapatıldı. Projeye göre bu noktada yer altına giren yol, Bayıldım Caddesi'nin hizasınca ilerleyerek, Balmumcu’ya uzanacak. Yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda olacak bu tünelden 15 Temmuz Şehitleri köprüsüne çıkış verilecek. İBB’de duyurulan ve 6 Şubat'ta askıdan inecek imar planına göre Maçka Parkı’nın içinde herhangi bir inşaat faaliyeti yürütülüp yürütülmeyeceği belirtilmiyor. Öte yandan bu tünelin, Taksim Meydanı’nda yer altındaki tünellerle birleştirilmesi öngörülüyor.

TÜNELLER ARD ARDA DİZİLECEK



Levazım’dan başlayacak bir diğer tünel ise Cendere yolu Ayazağa'dan Baltalimanı'na oradan da Çayırbaşı'na kadar uzanacak. Böylece Beşiktaş'tan Sarıyer'e zaman zaman yer üstünden olmak üzere kesintisiz ulaşım sağlanacak.

“TÜNELİN BATIŞ-ÇIKIŞ NOKTALARI ASKERİ ALANLAR VE KAMU ALANLARI”



Projeyi değerlendiren TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Yıkıcı, “Bu karayolu yatırımı olan projenin imar planları Büyükşehir Belediyesi’nde askıda ve 6 Şubat’ta askıdan inecek. Buradaki önemli nokta tünellerin batış-çıkış noktalarıdır” dedi. Bu noktalara dikkat çeken Yıkıcı, “Projenin Dolmabahçe çıkışı Maçka Parkı; Levazım çıkışı Ortaköy vadisi olarak görülmektedir. Oradan Harp Akademileri’ne çıkan bölgeye uzanıyor. Ayazağa için ise Maslak 1453 diye askeri alan üzerine çökmüş rant projesinin kıyısından Fatih Ormanı ile Maslakta yoğun olarak rastlayacağınız askeri alanların olduğu bölgenden çıkacağı görülmektedir” örneklerini verdi.

“KARAYOLU YATIRIMLARININ ULAŞIM SORUNLARINA ÇÖZÜM OLMAYACAĞI NE ZAMAN ANLAŞILACAK”



Projenin karayolu projesi olduğunun altını çizen Yıkıcı “Bu çıkış noktalarından da anlaşılacağı üzere parkalar, ormanlar, askeri alanlar kısacası kamu arazileri yine bir karayolu projesine kurban ediliyor. Ayrıca bu iktidar karayolu yatırımlarının ulaşım sorunlarına çözüm olmayacağını ne zaman anlayacak? 3. Köprü rant projesinin kullanım oranlarına bakın. Dönün İstanbul’un trafik yoğunluğunun hangi hatlarda olduğuna bakın. Çözüm olmuş mu? Bu yaklaşımlarla yapılan projelerin çözüm olmadığı açıktır” dedi.