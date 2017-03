Maçka Forumu: Projede değişen bir şey yok, Maçka Parkı hala tehdit altında

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,() MAÇKA Demokrasi Parkı’nın güney girişinin kapatılması üzerine semt sakinleriyle birlikte çeşitli eylemler düzenleyen ve yapılan plan değişikliğine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ne itiraz eden Maçka Forumu, yeni plan hakkında yazılı açıklama yaptı. Maçka Forumu, yeni plana “parkın topoğrafyasını (mevcut yüzey yapısını) bozacak projedeki değişiklikler hala parkı tehdit ediyor” yorumunda bulundu.

İBB TARAFINDAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTI

İBB Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Karayolu Tünelleri Projesi’nin Dolmabahçe kısmında tünel giriş ve çıkışları için ilk olarak 6 Ocak’ta plan hazırlamış, inşaat için Maçka Demokrasi Parkı’nın güney girişi bariyerlerle kapatılmıştı. Parkın kapatılması çevre sakinlerinin tepkisine neden olmuş, tepkiler üzerine planda değişiklik yapılarak tünel güzergahı kuzeye kaydırmıştı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Maçka Forumu “Maçka Parkı’nda İBB’nin geri adım attığına dair haberler/söylentiler çıksa da parkın topoğrafyasını (mevcut yüzey yapısını) bozacak projedeki değişiklikler hala parkı tehdit ediyor” ifadeleri kullanıldı.

PLANDA NE DEĞİŞTİ



Maçka Forumu’nun eski ve yeni planda yapılan değişikliği şöyle açıkladı: “Eski planda, Dolmabahçe’ye geliş yönü tünelinin ağzı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nun alt tarafından çıkıyor ve Kadırgalar Caddesi’ne bağlanıyordu. Tünelin giriş kısmı ise şu an Maçka Parkı’nın panellerle çevrelenen kısmında gösteriliyordu. Bu haliyle Maçka Parkı bir ulaşım aksına döndürülecek ve karayolu kıskacına alınacaktı. ‘Yeni’ hazırlanan planda tünelin Dolmabahçe’ye geliş yönü tünelinin çıkış noktası değişti. Çıkış noktası Harbiye Açık Hava’nın alt kısmından şu anki panellerle çevrilen kısma alındı. Yeni planda tünelin Levazım’a gidiş yönü ağzı da, Dolmabahçe’ye geliş yönü ağzı da şu an panellerle çevrilen alandan çıkarılıyor. Levazım yönünden gelen araçların Taksim yönüne bağlanmaları için Maçka Parkı’nın Şişli Evlendirme Dairesi’nin üst kısmından ve Taşkışla Teleferik İstasyonunun çok yakınındaki bölümüne kadar bağlantı yolu için derin istinatlar yapılarak Kadırgalar Caddesi’ne ulaşılacak. Yani tünelden çıkan aracın güzergahı şu an beton santraline çevrilen alanın etrafını dolaşarak -bu kısımdaki doğal yamaç ve ağaçlar yok edilecek- Küçükçiflik Park’ın hemen karşısından çıkacak şekilde yapılacak”

“BU DEĞİŞİKLİK PARK İÇİN YİNE YIKIM DEMEK”



Maçka Forumu açıklamasında şunlara yer verdi: “Bu değişiklik park için yine yıkım demek. Çünkü tünele giriş ve çıkış noktaları parkın hangi bölümüne yapılırsa yapılsın parktaki ağaçları ve parkın doğal yapısını zedeleyecek. Tünelin giriş ve çıkış noktaları parkın neresine düşünülürse düşünülsün, tünelden Dolmabahçe civarındaki yollara bağlanan tüm bağlantı yolları parkı hançerleyerek geçecek. Maçka Parkı’nın zarar görmemesi için tek ihtimal tünel projesinin iptal edilmesidir.”

