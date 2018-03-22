Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı, 1 kayıp/ Ek fotoğraflar
22 Mart 2018 Perşembe 09:13
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