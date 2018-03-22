Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı, 1 kayıp (3)

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Trabzon’un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldıkları sırada dereye uçan otomobilde şehit olan polis memuru Yunus Çavdar (35) için Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile şehit polis memurunun annesi Meryem ile eşi Tuğba Çavdar ve vatandaşlar katıldı. Cenazenin alana getirilişi sırasında şehit polisin yakınları zor anlar yaşadı. Acılı anne Meryem Çavdar oğlunun fotoğrafını öptü, elindeki oğluna ait hırkayı koklayarak “Ben senin için ölürüm derdin ama sen benden önce öldün” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Eşi Tuğba Çavdar da uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın özgeçmişi ile Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Törenin ardından şehit polisin cenazesi meslektaşlarının omzunda tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehit polisin eşi Tuğba Çavdar tabuta sarıldı. Acılı eşi yakınları teselli etmeye çalıştı.

İki yaşında Ela ve Egemen adında ikiz çocuk babası olan şehit polis memuru Yunus Çavdar, Maçka ilçesi Esiroğlu Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Yeniköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. 10 yıllık polis memuru olan Çavdar, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştu.

FOTOĞRAFLI