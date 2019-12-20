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Maçka'da 5 kaçak yapı yıkıldı
TRABZON'un Maçka ilçesinde, 'İmar Barışı' düzenlemesi dışında kalan 5 kaçak yapı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Trabzon ile Giresun sınırında yer alan, çarpık yapılaşmanın arttığı ve doğal güzelliğin...
GENEL 20.12.2019, 16:46
TRABZON'un Maçka ilçesinde, 'İmar Barışı' düzenlemesi dışında kalan 5 kaçak yapı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.
Trabzon ile Giresun sınırında yer alan, çarpık yapılaşmanın arttığı ve doğal güzelliğin yok olmaya başladığı yaylalar için harekete geçildi. Doğu Karadeniz yaylalarında, 31 Aralık 2017'den sonra imara aykırı olarak yapıldığı ve 'İmar Barışı' kapsamına girmediği tespit edilen bina, bina temeli, konteyner, baraka gibi kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle Maçka'da bulunan 5 kaçak yapıyı yıktı.
Kentte Akçaabat, Araklı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerinde daha önce 160 kaçak yapı yıkılmıştı.
Trabzon ile Giresun sınırında yer alan, çarpık yapılaşmanın arttığı ve doğal güzelliğin yok olmaya başladığı yaylalar için harekete geçildi. Doğu Karadeniz yaylalarında, 31 Aralık 2017'den sonra imara aykırı olarak yapıldığı ve 'İmar Barışı' kapsamına girmediği tespit edilen bina, bina temeli, konteyner, baraka gibi kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle Maçka'da bulunan 5 kaçak yapıyı yıktı.
Kentte Akçaabat, Araklı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerinde daha önce 160 kaçak yapı yıkılmıştı.
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