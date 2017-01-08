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Maçın ardından çıkan olaylara polis müdahalesi

MARDİN'in Derik İlçesi'nde amatör ligde Derikspor ile Kızıltepe Fıratspor takımları arasında oyanan maçın ardından çıkan olaylara, polis biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. Mardin 1. Amatör Kırmızı Grup'ta...

Maçın ardından çıkan olaylara polis müdahalesi
MARDİN'in Derik İlçesi'nde amatör ligde Derikspor ile Kızıltepe Fıratspor takımları arasında oyanan maçın ardından çıkan olaylara, polis biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.
Mardin 1. Amatör Kırmızı Grup'ta mücadele eden Derikspor, bugün evinde Kızıltepe Fıratspor takımını ağırladı. Derik Stadyumu'ndan oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçın ardından Kızıltepe Fıratspor futbolcuları ile Derikspor taraftarı arasında sözlü sataşma yaşandı. Konuk ekip ile evsahibi taraftarın tartışmaları büyümesi üzerine gerginlik yaşandı. Stadın çevresinde görevli polisler olaya müdahale ederek, taraftarı dağıtmaya çılıştı. Burada uzaklaşan taraftan ilçe merkezine giderek slogan attı. Güvenlik güçlerinin dağılın uyarılarına taş atarak karşılık veren Derikspor taraftarlarını polis, biber gazı TOMA'lardan sıktığı tazyikli su ile dağıttı.

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