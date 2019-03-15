Macera parkı, İranlı turistleri bekliyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki AnadoluPark'ta hizmet veren 'Dosam Paintball Outdoor Events Park Antalya Paintball', 2019 sezonunu açtı. Adrenalin dolu anların yaşandığı parkura en çok İranlı tatilciler ilgi gösteriyor.

Antalya'da, güneş-deniz- kum üçlemesinin dışında alternatifler sunmak isteyen işletmeler, son olarak turistlere 'paintball' parkurlarında macera dolu anlar yaşatıyor. Turistlerin yanı sıra Antalyalıların da ilgi gösterdiği paintball oyununda, oyuncular hava basınçlı özel silahlardan atılan plastik boya toplarıyla hedeflerini vurmaya çalışıyor. Oyunculara kamuflaj elbise, koruma kaskı ve göğüs bölgesine takılan özel kalkan veriliyor. Oyuncular, oyun alanına girdiklerinde ikiye ayrılarak birbirlerinin kalesindeki bayrağı almak için mücadele ediyor. Farklı stratejiler geliştirerek hedefe vurulmadan ulaşıp karşı tarafın bayrağını alan takım oyunu kazanmış sayılıyor. Rakipleri tarafından oyun alanında vurulanlar ise 5 dakika oyun dışı kalıyor. Cezanın bitmesinin ardından oyuncu yeniden oyuna dahil oluyor.

İRANLI TURİSTLERİ BEKLİYORLAR

Bu kapsamda yılın ilk turistlerini ağırlayan Antalya Paintball, Nevruz Bayramı tatilinde Antalya'ya gelecek İranlı turistleri bekliyor. İranlıların paintball oyununu çok sevdiğini söyleyen işletme müdürü Ali Bilgiç, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Antalya Paintball'un 12 yıl önce açıldığını, şu ana kadar binlerce turiste ev sahipliği yaptığını kaydeden Ali Bilgiç, 2019 turizm sezonunu İranlı turistlerle açacaklarını kaydetti. İranlılar için Nevruz Bayramı'nın önemine dikkat çeken Bilgiç, "İranlılar paintball oyununa bayılıyor. 10 dakika oyun oynamak için gelen gruplar 3- 4 saat parkurda kalıyor" dedi.

'NEVRUZU BEKLİYORUZ'

Tatilcilerin paintballun yanı sıra adrenalin parkurunda da eğlendiğini belirten Bilgiç, şöyle dedi:

"250 dönüm arazi üzerine kurulan outdoor parkımızda survivor oyun alanı, ip tırmanış platformları bulunuyor. Turistler buraya geldiklerinde istedikleri alanı kullanıp zaman geçirebiliyor. Outdoor parkının en cazip yanı, eğlenceli oyunlara ev sahipliği yapması. Paintball oynayıp, ardından ip tırmanış parkurunda zorlu etapları geçerek kendi aralarında mini yarışmalar yapabiliyorlar. Burası turistlerin bir saat zaman geçirip otele döneceği bir yer değil. Saatlerce burada kaldıkları oluyor. Bu nedenle İranlı turistler buraya gelmeden rezervasyon yaptırıyor. Nevruz Bayramı ile günlük sayıları binlere ulaşan turist kafileleri ağırlayacağız" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla paintball oynamaya gelen spor lisesi öğrencisi Perihan Koz, erkekler kadar kadınların da oyuna ilgi gösterdiğini, keyifle oynadığını söyledi. Oyunda çok eğlendiğini anlatan Koz, "Paintball heyecanını birçok kez yaşadım. Bu sefer de çok eğlendim. Adrenalin parkurunda da zaman geçirdim. Özel aparatlar taktılar. Ağaçların üzerine kurulu platformlardan geçerek hedefe ulaştım" dedi.



FOTOĞRAFLI