Macaristan Devlet Bakanı Gulyas'tan İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-MACARİSTAN Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde blundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i makamında karşıladı. Gulsay, "Avrupa'nın en büyük ve en güzel şehrinden bahsediyoruz. Doğru hatırlıyorsam 1985 yılından itibaren İstanbul Budapeşte'nin kardeş şehri. Eminin ki, bundan sonra da hem iki ülkenin hem de şehirlerimizin arasındaki ilişkiler iyi bir şekilde devam edecek. Bu vesile ile sizi de Budapeşte'ye davet ediyoruz." dedi.

Ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben de tabi Macaristan ile olan yüzlerce yıllık ilişkinin daha iyi yere gelmesini çok istiyorum. Tarihsel ve kültürel bağlarımız çok yoğun. İstanbul çok güzel bir şehir, tabi daha önce ziyaret ettiğim Budapeşte de çok güzel bir şehir. İnşallah en kısa zamanda gelmek benim için büyük bir mutluluk olur. Tabi görevi devir almanın yoğun günlerini yaşıyoruz. O yüzden gelişim biraz gecikebilir. Ülkeler arasındaki ilişkinin en önemli boyutunu şehirlerarası diyalog ile yakalayabiliriz. Çok daha samimi ve insanlar arasındaki diyalog, kültür ve sanatı kattığınız da çok keyifli bir boyut alabilir" diye konuştu.

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