Maç nedeniyle bu yollara dikkat

İSTANBUL,() Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Fenerbahçe – Trabzonspor maçı için trafiğe kapatılacak yollar için uyarıda bulundu. Duyuruda şunlara değinildi;

"27.05.2017 günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. – Trabzonspor A.Ş. Toto Süper Ligi Futbol Müsabakası ile ilgili saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir. D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne kadar gelen Güney bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacaktır.Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacaktır.Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım) araç trafiğine kapatılacaktır"