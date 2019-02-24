Mabel Matiz'in babası toprağa verildi (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
24 Şubat 2019 Pazar 22:20
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
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