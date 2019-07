Maaş haczi nedeniyle engelli oğluna bakmakta zorlanıyor

MERSİN'de yaşayan özel güvenlik görevlisi Ahmet Tanrıverdi, boşandığı eşi, düğünde takılan altınlar için açtığı davayı kazanıp, maaşına haciz koydurunca görme ve işitme engelli olan aynı zamanda epilepsi ve hidrosefali hastalığı bulunan 4 yaşındaki oğlu Mert'in ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi.Kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Tanrıverdi, 2015 yılında baba olmanın sevincini yaşadı. Ancak iddiasına göre anne H., Muhammet Mert ismi verilen bebeğin görme ve işitme engelli aynı zamanda epilepsi ve hidrosefali hastası olduğu ortaya çıkınca evi terketti. Oğluna tek başına bakan Tanrıverdi ile eşi, birbirlerine karşılıklı boşanma davası açtı. Çift, 2017 yılında boşandı.DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARI İSTEDİEski eş H., düğünde takılan 12 bin TL değerindeki altınların kendisine verilmesi için dava açtı. Mahkeme H.'yi haklı buldu. Davayı kazanan H., oğlunun babasına icra takibi başlattı.2018 yılının Aralık ayında kendisine ulaşan tebligatta ödenmesi gereken tutarın yasal faizlerle birlikte 21 bin 800 TL'ye yükseldiğinin bildirildiğini söyleyen Ahmet Tanrıverdi'nin maaşına haciz konuldu. 4 yaşındaki Mert ile birlikte yaşadığı Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki eve 720 TL kira ödediğini ve asgari ücret aldığını anlatan Tanrıverdi, maddi olarak çok zor günler geçirdiğini belirtti.MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYORUMHayatını oğluna adadığını ifade eden Ahmet Tanrıverdi, "Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Bütün tedavi masraflarını yardımseverlerin de katkısıyla karşıladım. Mert'in bakıma ihtiyacı var. Bu nedenle çok fazla medikal ürün almak zorunda kalıyoruz. Tabii ki devlet tamamını karşılayamıyor. Aynı zamanda medikal ayakkabı kullanıyor. Bunun da her yıl değişmesi lazım. Oğlumu haftanın 5 günü fizik tedaviye götürüyorum. Her şeye yetişemiyorum, maddi olarak sıkıntı yaşıyorum. Asgari ücretle zorlanıyorum. Mert'in annesine düğünde takılan altınları doğum ve tedavi için bozdurduk. Bizi terk ettikten sonra, hepsini istedi. Mahkemeye verdi. Şu an maaşımın dörtte birine el konuldu. Bu sebepten dolayı artık Mert'in ihtiyaçlarını hiçbir şekilde karşılayamıyorum" dedi.FOTOĞRAFLI