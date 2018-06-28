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Lütfullah Göktaş'a İtalya'dan devlet nişanı

CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'a İtalya Devlet Nişanı verildi. Göktaş'ın devlet nişanı, İtalya'nın Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara Büyükelçiliği'nde dün akşam düzenlenen resepsiyonda Büyükelçi...

Lütfullah Göktaş'a İtalya'dan devlet nişanı
CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'a İtalya Devlet Nişanı verildi. Göktaş'ın devlet nişanı, İtalya'nın Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara Büyükelçiliği'nde dün akşam düzenlenen resepsiyonda Büyükelçi Luigi Mattiolo tarafından takdim edildi.
Büyükelçi Mattiolo, İtalya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törendeki konuşmasında Göktaş'a, gerek Roma'da yaşadığı yıllarda, gerekse Ankara'ya taşınması sonrasındaki süreçte, Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı olumlu katkılara istinaden İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Commendatore' nişanının tevdi edildiğini vurguladı.
Gazeteci Göktaş, 1990'da Vatikan Gregorius Üniversitesi'nde dinler tarihi alanında master amacıyla gittiği Roma'da, uzun süre NTV'nin ve Anadolu Ajansı'nın İtalya muhabirliğini yapmıştı. 2011 yılında Başbakanlık Basın Müşavirliği’ne atanmasının akabinde Türkiye'ye dönen Göktaş, halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak çalışıyor.
Ankara'da dün akşam gerçekleşen resepsiyonda, Göktaş'ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gaziantep Büyükşehir Belelediye Başkanı Fatma Şahin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İtalya Dostluk Derneği Kurucusu Musa Toprak'a da çeşitli seviyelerde İtalyan devlet nişanı takdim edildi.
İtalyan devlet nişanları, başkanlığını İtalya Cumhurbaşkanı'nın yaptığı 'İtalya Yıldız Birliği' adlı kurum tarafından veriliyor. İtalya Dışişleri Bakanı'nın önerisi üzerine kurul tarafından belirlenen nişanlar, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından tevdi ediliyor. 'Commendatore' unvanı, 'Şövalye' ve 'Ufficiale' unvanlarının üstünde olan devlet nişanını simgeliyor.

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