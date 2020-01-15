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Lüleburgaz'da 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' tanıtımı yapıldı

GENEL 15.01.2020, 11:59
Lüleburgaz'da 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' tanıtımı yapıldı
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, belediye tarafından ilan edilen '2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı’nın tanıtımı yapıldı.
Lüleburgaz Belediye Meclisi'nin aldığı kararla 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı ilan etmesi ile ilgili olarak tanıtım gecesi, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Geceye, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye başkanı Murat Gerenli, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan ile çok sayıda davetli katıldı. Geceye katılan araştırmacı yazar gazeteci Sunay Akın, çocukların hayallerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizde eğitim demek okul demek, gelecek kaygılarının giderileceği mekan yani. Biz okula niye gideriz, çocuklarımız meslek sahibi olsun diye. Haklısınız bu kaygılarla. Yani eli ekmek tutsun ne bilim bir güvencesi olsun, bir meslek sahibi olsun az önceki sunumda sizde bu korkuları gördüm. Bakın güzel çocuklar. Sizin bize ihtiyacınız yok. Sizin hiçbir şey olmaya ihtiyacınız yok. Bizim sizin hayallerinize ihtiyacımız var" dedi.
'HAYAL DÜNYALARINI GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'
Çocuk Meclisi başkanı Nursu Başaran ise belediyenin böyle karar almasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Öncelikli olarak belediye başkanımız Murat Gerenli bize böyle bir olanak sağladığı için çok mutluyuz. Biz çocuklar olarak Lüleburgaz'da yaşamaktan çok onur duyuyoruz. Umarım daha da fazla etkinlikler yapılır çocuklar için. Zaten belediye meclisinin ilk oturumunu biz çocuklar açtık. Artık belediye meclisinden önce kararları biz çocuklar alacağız.  Hayallerimizde çocuklar için her ay dergi çıkarmak, kütüphaneleri artırmak, çocuklara okuma sevgisini aşılamak var. Çadırlarda çocukları eğlendirebilmek ve onların el becerilerini geliştirebilmek istiyoruz" diye konuştu.
'BU KENT ÇOCUK DOSTU BİR KENT'
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilçede her yıl bir tema işlendiğini ifade ederek, "Lüleburgaz'da geleceğimize sağlam adımlarla insana yatırım yaparak ilerliyoruz. Her yıl bir tema üzerinde başlıyoruz. Bu tema yılları önümüzdeki yıllarda da kentin dokusu ve yaşamında hissedilir kılmak istiyoruz. Kadın yılı ile başladık 2016 yılında, 2017 yılını bisiklet yılı ilan ettik sağlıklı çevre için. 2018 inovasyon ve tasarım yılıydı. 2019 yılı Gençlik ama Atatürk'ü anlama ve anlatma Gençlik yılıydı. Bu yılı da Ulusal Egemenliğe vurgu yaparak bu kent çocuk dostu bir kent çocuklarımızı da bu işin içine katarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk yılı ilan ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncü yılına tam denk gelmesi ve bu özel günün Atamız tarafından çocuk yılı ilan edilmesinin bu yılı Lüleburgaz belediyesi karar alarak çocuk yılı etti" ifadelerini kullandı.
Gecede ayrıca yapılan slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise ödülleri ile belediye başkanı Murat Gerenli tarafından takdim edildi. Gece, Lüleburgaz Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu sahneye çıkarak çeşitli şarkıları seslendirmesinin ardından son buldu.

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