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Lüleburgaz'da, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' kapsamında ilk mecliste çocuklar toplandı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 2020 yılı, belediye meclisi kararıyla 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' ilan edildi. Kararın ardından yılın ilk meclis toplantısı da Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi 32 çocuk tarafından başlatıldı....

GENEL 02.01.2020, 20:42
Lüleburgaz'da, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' kapsamında ilk mecliste çocuklar toplandı
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 2020 yılı, belediye meclisi kararıyla 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' ilan edildi. Kararın ardından yılın ilk meclis toplantısı da Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi 32 çocuk tarafından başlatıldı. Çocuklar meclis toplantısının açılış zilini çalarken Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Bu yılı 'Ulusal Egemenlik Çocuk Yılı' ilan ettik. Her karar aşamasında çocuklarımızın yönetim kadroların yanında ve içerisinde olmalarını istiyoruz. Bu kenti çocuklarımızın aldığı kararlar ile yöneteceğiz" dedi. 
Lüleburgaz Belediyesi'nce, 2020 yılı 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı' ilan edildi. Bunun üzerine yılın ilk meclis toplantısı da çocuklar tarafından gerçekleştirildi. Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi 32 çocuk, Lüleburgaz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplandı. Lüleburgaz Belediye Meclis Başkanı 8'inci sınıf öğrencisi Nursu Başaran başkanlığında toplanan Çocuk Meclis üyeleri gündemdeki konularla açtıkları meclis toplantısında, kentte çocuklar için yapılacak etkinlikler, öneriler ve yapılacaklar hakkında oy birliği ile aldıkları kararla meclisin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çocuklar daha sonra koltuklarını Lüleburgaz Belediye Meclisi üyelerine devretti.
'2020 YILINI ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK YILI İLAN ETTİK'
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, 2020 yılını belediye meclis kararıyla, 'Ulusal Egemenlik Çocuk Yılı' ilan ettiklerini belirterek, "Bugün de 2020 yılının ilk meclis toplantısını yapacağız, belediye meclisi olarak. Ama öncesinde Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi burada ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çocuklarımız hem bu yıl hem de geleceğimiz ile ilgili kararlar alıyorlar. Ulusal Egemenlik yılını çok anlamlı başlatmış olduk. 2020 yılı hem ulusal egemenliğin hem de çocuklarımıza Ata'mızın armağan ettiği çocuk bayramımızın 100'üncü yılı olması nedeniyle bu yılı, Lüleburgaz Belediye Meclis üyeleriyle birlikte çocuk yılı ilan etme kararı verdiler. Her karar aşamasında çocuklarımızın yönetim kadroların yanında ve içinde olmalarını istiyoruz. Biz bu kenti ortak akılla çocuklarımızla yönetmek istiyoruz. Bu kenti çocuklarımızın aldığı kararlar ile yöneteceğiz" dedi.
'2020 HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ BİR YIL OLACAK'
Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı 8'inci sınıf öğrencisi Nursu Başaran, 2020 yılının hayallerini gerçekleştirecekleri yıl olacağını söyleyip, "Güzel şeyler planlıyoruz, hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Belediye çalışanlarımızla birlikte umarım tüm çocukları mutlu edeceğiz. Çocuk dergisi yayınlamayı düşünüyoruz. Çocuklar için olan etkinlikleri daha çoğaltmak istiyoruz. 23 Nisan'ın 100'üncü yılı olduğu için çalışmalarımız artacak. Çocuklara eğlenceli tiyatrolar ve resim sergileri açacağız. Kütüphaneleri çoğaltıp köy okullarına kitap bağışı yapacağız" dedi.
Kent Konseyi Çocuk Meclisi sekreteri 8'inci sınıf öğrencisi Yaren Özer ise, çocuk meclisi olarak bu yıl çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatacaklarını söyledi. Özer, "Çocuk Meclisi olarak hedef aldığımız çevre temizliğine ve diğer önemli çalışmalarımızda her defasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü katıyoruz. Çocuk yılında da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında çocukları bilgilendirmek amacıyla daha büyük çalışmalarımızda olacak" dedi.
Ayrıca, Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi, toplantıda kendi meclis komisyonlarını da oluşturdu.

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