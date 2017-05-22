Lüks yaşam vaadiyle dolandırılan mahalleli eylem yaptı

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, zengin olma ve lüks yaşam vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren mahalle sakinleri, seslerini duyurmak için yürüyüş yaptı. Seslerinin duyulmasını isteyen mahalleli "Size lüks hayatlar yaşatacağım" diyerek paralarını aldığı iddia edilen 26 yaşındaki Aydın Yıldırım ve onunla birlikte hareket ettiğini öne sürdükleri Reşat Akdemir'in bulunmasını istedi.Örnekköy Mahallesi sakinleri, Aydın Yıldırım ve Reşat Akdemir'in kendilerini lüks evlerde lüks hayat vaat ederek dolandırdığını öne sürerek eylem yaptı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre aynı bölgede oturan ve kentsel dönüşümle birlikte müteahhitliğe başlayan Yıldırım, finans şirketi kurduğunu söyleyip kendisine para verenlere lüks evlerde, lüks hayat yaşatmayı vadetti. Güvenlerini kazanmak için mahalleliyi lüks mekanlara yemeğe götüren Aydın Yıldırım, önceleri topladığı paraların fazlasını dağıttı. Mahallede güven kazanan Yıldırım, son olarak yüklü miktarda para topladıktan sonra kayıplara karıştı. Aydın Yıldırım'a uluşamayan mahalle sakinleri dolandırıldıklarını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahalleli, kendilerini dolandıran Aydın Yıldırım ve Reşat Akdemir'in yakalanmasını istedi."EVİNİN TAPUSUNU VERENLER BİLE OLDU"Mahalle sakinlerinden Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği Başkanı 37 yaşındaki Emin Karameşe, mahallede çok sayıda kişinin Aydın Y.'ye güvenip evini, otomobilini ve parasını verdiğini belirterek, şunları söyledi:"Aydın Yıldırım, 'Yüksek kar marjıyla sizi zengin yapacağım' diyerek para toplamaya başladı. 'Paranızın değerlenmesi, işlenmesi amacıyla şirket kurduk ve çok güzel bir sistem bulduk' dedi. Bize anlattığı sistem için evini arabasını satıp veren oldu. Yüklü miktarda para veren oldu. Bu insana o kadar güvendiler ki evinin tapusunu veren de aracını bu kişinin üzerine yapan da oldu. Şimdi insanlar mağdur durumda. Neredeyse bütün mahalle dolandırıldı. Yaklaşık 150 milyon lira civarında para topladılar. Bu kişi bu mahalleden başladı ve duyduğumuza göre Ege Bölgesi'nde birçok ilde, ilçede ve mahallede bu şekilde para toplamışlar. Çok sayıda evini veren aile var. Bir o kadar da borçlandığı için evini satmak durumunda kalan insan var.""LÜKS YAŞAMA ÖZENDİRİP GÜVENİMİZİ KAZANDI"Mahallede galericilik yapan ve 300 bin lira parasının dolandırıldığını öne süren 33 yaşındaki Gökhan Etkatmış, "Bu kişi bizim kapı komşumuz. Bizim mahallenin insanı. Yoksa bu kadar insan güvenip parasını vermez. 'Kıbrıs'ta finans şirketi kurdum' dedi. 'Yüzde 20 kar oranıyla sizi de katalım şirkete' dedi. Kimliklerimizi toplayıp, 'Sizi kayıt yaptım' dedi. Ben 300 bin lira verdim. Borçlu olanlar alacaklılarıyla kanlı bıçaklı hale geldi. Mahalleli birbirine düştü. İlk başlarda topladığı paralardan lüks arabalarla gelip para dağıtıldı güven sağlamak için. Size lüks hayatlar yaşatacağım diyerek lüks mekanlara yemeğe götürdü. Güven sağladıktan sonra paraları toplamaya devam etti. Yaklaşık 1 yıl böyle devam etti. Paralarda geri dönüşler yaptı. Ancak en sonunda yüklü miktarda para toplayıp kayıplara karıştı. Aydın Yıldırım'a sesleniyorum; çıksın ortaya bu kadar insan mağdur durumda" diye konuştu.Aynı mahallede yaşayan Veli Basan da "İlk başlarda para verenler daha fazlasını geri alıyordu. Ben de evimi satıp parasını verdim. Dolandırıldığımızı sonradan anladık. Çünkü herkesin güvenini kazanmıştı. Mağduruz" dedi. Ellerindeki pankartlarla mahallede yürüyüş yapan ve Aydın Yıldırım'ın bulunmasını isteyen mahalleli, bir süre sonra dağıldı.Polisin haklarında soruşturma başlattığı iki şüpheli henüz yakalanamadı.

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