Lüks otomobilleri taksi yapan şoförler dertli: Tarife aynı

MALATYA'da lüks otomobilleri taksiye çeviren şoförler, tarifenin yüksek olduğunu düşünerek araçlarına kimsenin binmek istememesi üzerine ne yapacaklarını şaşırdı.

Malatya’da taksi şoförleri ÖTV muafiyeti ile birlikte taksilerini yenileyerek lüks model araçlar satın aldı. Taksi duraklarına doluşan sıfır lüks otomobilleri görenler ise lüks araçlardaki tarife fiyatlarını farklı olduğunu zannederek eski model taksilere binmeyi tercih etti. Taksiciler bu durum karşısında şaşkına döndü.

LÜKS TAKSİLERE BİNMİYORLAR

Ticari araçlara tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile birlikte Malatya'da birçok taksici lüks araç aldı. Hükumetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti, 13 Ekim'den itibaren uygulamaya konuldu. Uygulamanın başlaması ile Malatya’daki taksi duraklarında lüks araçlar görülmeye başladı. Taksisini yenilemekten ve uygulamadan çok memnun olduğunu ifade eden Taksi şoförü Mehmet Özer, ÖTV indiriminden dolayı hükümete ve Cumhurbaşkanına teşekkür ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bir mağazaya girdiğimizde mağazanın vitrininin güzel, albenili olması o mağazaya girmeyi sağlıyor. Bizd e bundan ekmek yediğimiz için lüks kavramında milletimize daha kaliteli ve daha konforlu bir hizmet vermek için böyle bir girişimde bulunduk. Ancak, herkes lüks taksilerdeki tarifeyi pahalı zannediyor. Vatandaş taksimize binmeye çekiniyor. Lüks takside de diğer taksilerde de tarife aynı. 2-3 arkadaş otobüse binerken ödedikleri parayla bizim araçlara binip yolculuk edebilir. Ama halkımız biraz tedirgin. Bizim araçlarımız ile iğer araçlardaki taksimetre fiyatı aynı. Bu aracımın normal fiyatı 226 bin lira. 80 bin lira indirimle elimize geçti. Alt segmentten üst segmentte 20-80 bin lira indirim bütün araçlarda oldu. 2'nci el fiyatına sıfır araç almış olduk."

Malatya'da 20 yıllık taksici Mehmet Özer de ÖTV indiriminden faydalanarak lüsk marka otomobil aldığını belirterek, ikinci el fiyatına sıfır araç alma olanağına kavuştuklarını söyledi.

FİYAT FARKI YOK

Taksi şoförü Necmettin Şık, lüks taksi ile müşterilerin rahat ettiklerini, daha güvenli yolculuk ettiklerini ifade ederken, "Bu lüks araçlarda değişen hiçbir şey yok. Eski arabalarla taksimetremiz aynı. Millet gönül rahatlığıyla gelip binebilir. Bunlar lükstür, pahalıdır diye kesinlikle bir şey yok yok. Müşterilerimiz rahat etsin diye üzerimize düşeni yaptık. Benim aracımın fiyatı 100 bin lira. Bana maliyeti 70 bin lira. Yaklaşık 30 bin lira indiri ile aldım" dedi.



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