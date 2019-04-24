LÖSEV'den Sivas'ta 50 aileye yardım

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından 'Anadolu'ya TIR Dolusu LÖSEV Yardımı' projesi kapsamında Sivas'a gelen İyilik TIR'ı 50 aileye yardım dağıttı.

Ankara'dan yola çıkan ve ihtiyaç sahibi lösemili çocuklar ve ailelerine yardım ulaştıran İyilik TIR'ı, Sivas'ta tespit edilen 50 aileye ramazan ayı nedeniyle gıda ve giyim yardımında bulundu. Etkinlikte çeşitli oyuncaklar dağıtılan lösemili çocuklar, palyaço eşliğinde eğlendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren LÖSEV Kayseri Ofisi Sosyal Hizmet Uzmanı Sema Kaya, "Ramazan ayı boyunca il il dolaşarak ailelerimiz için kırmızı et, kuru gıda, giyecek, yiyecek, kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımlarımızı iletiyoruz. Ailelerimizin bunlardan faydalanarak ramazan ayına biraz daha hem moral olarak hem de maddi olarak iyi girmelerini sağlıyoruz. TIR'ımız yarın Kayseri'de olacak. Türkiye'nin dört bir yanında bütün illeri gezerek bize kayıtlı kanser ve lösemi tanılı ailelerimize yardımlarımızı iletiyoruz" dedi.



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