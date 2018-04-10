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Lösemili Ayaz'ın polislik hayali gerçekleşti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 3 yaşındayken, lösemi teşhisi konulan ve 2 yıldan bu yana hastalığına karşı amansız mücadele veren Ayaz Atalay'ı (5) makamında misafir edip, en büyük hayali olan polis kıyafeti...

Lösemili Ayaz'ın polislik hayali gerçekleşti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 3 yaşındayken, lösemi teşhisi konulan ve 2 yıldan bu yana hastalığına karşı amansız mücadele veren Ayaz Atalay'ı (5) makamında misafir edip, en büyük hayali olan polis kıyafeti verildi. Emniyette polis gibi karşılanan Atalay'a bisiklet ile oyuncaklar hediye edildi. 
Adana'da, 2 yıl önce yüksek ateş nedeniyle götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi konulan Ayaz Atalay, tedavi sürecinde annesine polis olma hayalini anlattı. Hastaneye gelen toplum destekli polislerle sohbet eden minik Ayaz, onlara da hayalinden bahsetti. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Yıldız'a, Ayaz'ın isteğini aktardı. Bunun üzerine Yıldız, talimat verdiği ekipleriyle hastaneden polis aracıyla aldırdığı Ayaz'ı, siren sesleri arasında emniyete getirtip, hayalini gerçekleştirdi. Sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduğunu anlatan minik Ayaz, "Polisleri çok seviyorum; çünkü onlar bizim için var" dedi.
İl Emniyet Müdürü Yıldız ise Ayaz’a polis kıyafeti verdikten sonra bisiklet ve oyuncak ile çocuk polis kimlik kartı hediye etti. Bisiklete kardeşiyle binen minik Ayaz, makamda tur attı.
İLİK BEKLENİYOR
Polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Ayaz Atalay'ın kocaman yüreği olduğunu belirten Selami Yıldız, "O, bu yaşta kendisi gibi hasta çocuklara bile yardım ediyormuş. Polisleri çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz. Minik Ayaz’ın da dediği gibi polisler onlar için var. Biz vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümünde böyle anlamlı ziyaretler bizi daha da mutlu ediyor. Biz her zaman bu tür çocukların yanında olacağız" diye konuştu.
Öte yandan minik Ayaz’ın tedavisinin devam ettiği, uygun ilik beklendiği belirtildi. 

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